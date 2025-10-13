快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

遭不肖人士冒名詐騙匯款 金管會籲民眾小心查證

中央社／ 台北13日電

不肖人士近期假冒金管會或金管會檢查局人員名義，謊稱民眾銀行匯款資金異常，並要求匯款。金管會今天表示，金管會跟檢查局沒有民眾帳戶往來紀錄，更不會對帳戶資金進行審查、管制或凍結，呼籲民眾提高警覺、小心查證，避免受騙。

金管會今天發布新聞稿，近期接獲民眾反映，有不肖人士假冒金管會或檢查局人員名義，以電子郵件與民眾聯繫，謊稱民眾銀行匯款資金有異常，資金已遭凍結，並宣稱可透過金管會或檢查局協助處理。

金管會與檢查局的職掌分別是制定法規監督管理金融機構與金融檢查的擬訂、規劃及執行，不會直接涉入民眾的金融交易，也沒有民眾的帳戶往來情形等資料，因此，金管會跟檢查局都不會以電話、電子郵件或其他方式與民眾聯繫處理銀行匯款問題，更無權審查、管制或凍結民眾帳戶資金。

金管會強調，不會以任何理由，要求民眾繳交保證金、證明書規費、稅款或擔保款項等。民眾若收到以金管會或檢查局名義聯繫的電話、訊息或文件，宣稱匯款資金遭管制或凍結，或要求匯款或繳付款項，不要恐慌，可撥打金管會電話或檢查局電話查詢，也可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。

金管會 詐騙集團 稅款

延伸閱讀

子壽險賺錢 母金控卻要借錢發股利？金管會彭金隆曝真相

金管會明日將宣布ICS接軌全套方案 彭金隆：接軌會議已超過50場

AI 打詐變鎖錯帳戶？立委轟擾民 金管會提四措施要降誤鎖

輝達台灣總部卡關 新壽忘了這常識 專家：已成最大輸家、再不讓會很慘

相關新聞

金價衝破歷史新高 黃金存摺交易熱潮再起

國際金價近日再創歷史新高，突破每盎司4,000美元大關，市場避險情緒升溫，帶動各大銀行黃金存摺交易量明顯成長。市場人士表...

兆豐銀行新店分行喬遷 坐擁捷運雙軌優勢搶攻高端客戶

兆豐銀行新店分行於新店區北新路營運已逾30年，為了打造更舒適的嶄新環境，兆豐銀行新店分行13日喬遷至新北市新店區北新路三...

台新銀行勇奪國際私人銀行家雙料大獎

台新銀行憑藉卓越財富管理實力，再度於國際舞台嶄露頭角，榮獲國際私人銀行家(Private Banker Internat...

新台幣重貶1.51角 收30.696元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.696元，重貶1.51角，成交金額17.35億美元

國泰金控橫掃「史蒂夫國際商業大獎」13項肯定 數位科技實力獲獎

國泰金控（2882）以科技驅動金融，持續打造以人為本的智慧化金融服務，並於有商業界奧斯卡美譽的第22屆「史蒂夫國際商業大...

保險業接軌 TW-ICS 金管會：複雜程度超乎想像

立法院財政委員會13日質詢中，立委林楚茵聚焦「TW-ICS接軌進度」與「銀行凍結帳戶流程爭議」。林楚茵指出，明年1月保險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。