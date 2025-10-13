遭不肖人士冒名詐騙匯款 金管會籲民眾小心查證

不肖人士近期假冒金管會或金管會檢查局人員名義，謊稱民眾銀行匯款資金異常，並要求匯款。金管會今天表示，金管會跟檢查局沒有民眾帳戶往來紀錄，更不會對帳戶資金進行審查、管制或凍結，呼籲民眾提高警覺、小心查證，避免受騙。

金管會今天發布新聞稿，近期接獲民眾反映，有不肖人士假冒金管會或檢查局人員名義，以電子郵件與民眾聯繫，謊稱民眾銀行匯款資金有異常，資金已遭凍結，並宣稱可透過金管會或檢查局協助處理。

金管會與檢查局的職掌分別是制定法規監督管理金融機構與金融檢查的擬訂、規劃及執行，不會直接涉入民眾的金融交易，也沒有民眾的帳戶往來情形等資料，因此，金管會跟檢查局都不會以電話、電子郵件或其他方式與民眾聯繫處理銀行匯款問題，更無權審查、管制或凍結民眾帳戶資金。

金管會強調，不會以任何理由，要求民眾繳交保證金、證明書規費、稅款或擔保款項等。民眾若收到以金管會或檢查局名義聯繫的電話、訊息或文件，宣稱匯款資金遭管制或凍結，或要求匯款或繳付款項，不要恐慌，可撥打金管會電話或檢查局電話查詢，也可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。