台新銀行勇奪國際私人銀行家雙料大獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行榮獲2025年國際私人銀行家(Private Banker International，PBI) 全球財富管理大獎兩項殊榮，包含「超高淨值客戶成長卓越獎」及「最佳私人銀行數據分析與應用獎」。圖／台新銀行提供
台新銀行憑藉卓越財富管理實力，再度於國際舞台嶄露頭角，榮獲國際私人銀行家(Private Banker International，PBI) 全球財富管理大獎兩項殊榮，囊括「超高淨值客戶成長卓越獎」及「最佳私人銀行數據分析與應用獎」，雙獎榮譽展現台新私人銀行在高端財富管理的用心。

近年來，台新私人銀行積極為客戶整合資產配置、彈性融資、家族辦公室與跨境解決方案，構建一站式財富管理平台，全面滿足超高淨值客戶需求。過去三年，資產管理規模躍升近六倍，更積極經營香港、新加坡等亞洲金融重鎮，優異的表現榮獲本次PBI「超高淨值客戶成長卓越獎」肯定。

此外，台新銀行透過AI人工智慧與數據分析掌握客戶需求，於2024年啟動「People Centric Model」專案，將洞察轉化為個人化金融服務，服務上線後，行銷回應率倍增，客戶體驗顯著提升，本次獲PBI「最佳私人銀行數據分析與應用獎」。台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，「People Centric Model」專案將於今年底擴展至全產品線，為客戶提供更加精準、即時的個人化智能服務，打造以數據為核心，貼近客戶生活場景的金融服務生態。

包國儀強調，展望未來，台新銀行將持續深化跨境資產管理與傳承規劃服務，為高資產族群提供更安全、專業且國際化的金融方案，協助客戶實現財富增長與永續傳承，並進一步推升台新銀行成為台灣私人銀行的市場標竿。

