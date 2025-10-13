期交所10月14日調高群聯及小型群聯期貨契約保證金

臺灣期貨交易所將於10月14日調高群聯期貨契約(NWF)、小型群聯期貨契約(QNF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，這次調高係群聯（8299）經櫃檯買賣中心於10月9日公布為處置有價證券(處置期間為2025年10月13日至10月27日)，期交所依規定調高群聯期貨契約(NWF)、小型群聯期貨契約(QNF)所有月份保證金適用比例，自2025年10月14日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年10月27日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。