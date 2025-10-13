國際版企業債 渣打銀前9月承銷搶下外銀冠軍

據OTC統計，渣打銀（台灣）今承銷的國際版企業債在外商銀行中排名第一，若以今年前9月整體台灣市場國際版企業債承銷規模約100億美元計，渣打銀行承銷金額34.8億美元，占比逾3成。

渣打銀行表示， 2022 年以來，全球投資市場波動加劇，台灣壽險公司對海外債券的需求趨緩，整體債券市場面臨更多挑戰。即便如此，渣打銀行仍持續深耕並關注以外幣計價的債券市場，結合自身豐富的市場經驗及金融專業知識，致力為客戶實現融資及投資目標。

據了解，台灣市場承銷的國際板企業債，除了一般外商企業，也有金融機機。第一類如部分歐美金融機構發行人（例如美國和加拿大的銀行），由於未取得台灣市場的國際債券發行牌照，因此多透過其亞洲區銷售團隊主導發行及配售程序，再委由台灣本地承銷商負責結算和承銷作業。第二類包括：外國企業、主權機構、國營事業及其他外國金融機構則委由具執照的外資承銷商如渣打銀行發行國際債券。國際板債券係指由外幣計價的債券商品，因此承作對象多為國外發行人。

至於一般都是哪些族群在購入國際板企業債？渣打銀表示，前述第一類交易係由本地交易商承銷，主要以私募形式執行，大部分銷售予台灣的金融機構，即銀行、證券和人壽保險公司。第二類交易則是近兩年的市場主流，主要採用公開發行形式，投資人涵蓋台灣及海外機構投資者，多分布於亞洲地區。因此，國際板債券吸引了包括機構投資者、台灣本地及外資機構等多元族群，這反映出該市場在全球金融體系中的重要性及其潛在價值。