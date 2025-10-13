國泰金控橫掃「史蒂夫國際商業大獎」13項肯定 數位科技實力獲獎

國泰金控（2882）以科技驅動金融，持續打造以人為本的智慧化金融服務，並於有商業界奧斯卡美譽的第22屆「史蒂夫國際商業大獎 （The Stevie® Awards - The International Business Awards®）」再創佳績，不僅一舉奪下涵蓋雲端治理、區塊鏈、綠色金融與醫療金融等領域之4金、1銀、7銅肯定，亦以多年來深耕金融科技的深厚實力，由全球逾250位專業評審組成的評審團，從78個國家地區、超過3,800件提名案件中嚴謹遴選，榮獲「年度最佳組織大獎 （Organization of the Year）」，為台灣首度獲此殊榮的金融業者，展現國泰金控跨域整合與發展金融創新技術的行動力。

國泰金控自2016年成立數位數據暨科技發展中心，致力推動集團數位轉型。在雲端治理方面，國泰金控自主研發「Cloud ASAP平台」，提供SaaS （Software as a Service）級的一站式雲端轉型服務，協助組織迅速執行符合如雲端資安標準ISO 27017、雲端安全控制框架CCM （Cloud Controls Matrix）及國際企業架構標準TOGAF （The Open Group Architecture Framework）等國際資訊標準的雲端治理業務，包括雲端遷移評估、架構治理、自動化合規審查及資產盤點等，有效提升組織工作效率、優化流程，榮獲「數位轉型（Digital Transformation）銅獎」及「合規解決方案（Compliance Solution）銅獎」。

在區塊鏈應用方面，國泰金控以「Transforming Membership with Blockchain - Powered NFT Passes」專案，榮獲「區塊鏈解決方案（Blockchain Solution）金獎」與「顧客數據平台（Customer Data Platform）銅獎」。此專案透過區塊鏈與NFT技術建立數位會員證，可驗證客戶身份，亦可延伸應用在任務獎勵、活動入場與權益分配，有助強化會員專屬服務的價值。此外，國泰金控區塊鏈團隊開發的區塊鏈部署套件（Blockchain Deployment Kit, BDK），可將區塊鏈系統建立時間從數天縮短至1至2小時，目前已落地應用在與金融同業合作的「產險聯盟區塊鏈」、「環球貿易共享區塊鏈」等，以實務效益獲「軟體開發解決方案（Software Development Solution）銅獎」。

為滿足集團內部溫室氣體盤查的需求，國泰金控攜手子公司合作開發「國泰碳管理平台」，該平台除可計算溫室氣體排放量，並進行追蹤管理外，更可透過系統化方式蒐集資訊，提升資料彙整與數據分析效率，此平台已連續兩年獲選「亞洲最佳永續產品獎 （Sustainability Product of the Year - in Asia, China, Japan and Korea）」，更於今年首度奪下「年度最創新綠色產品獎 （Most Innovative Green Product）」，彰顯國泰金控推動低碳轉型的先行者角色。

在金融醫療領域，國泰金控研發「iFHIR平台」，為台灣首個採用「快速醫療保健互通資源 （Fast Healthcare Interoperability Resources, FHIR）」國際標準，串接醫療與金融數據的平台。此平台透過安全、合規的資料授權機制，讓醫院、保險公司與民眾可即時調閱病歷與檢查報告，進而縮短保險理賠時間，目前已取得1件新型與2件發明專利，榮獲「醫療科技解決方案金獎 （Healthcare Technology Solution）」。另一方面，國泰金控今年成立技術研究小組，自行研發「NeoSaaS MasteryHub」系統，協助企業快速篩選、審核與管理新技術（Software as a Service, SaaS）工具，並建立集中式的知識庫，包括收錄工具用途、費用、優缺點與實務案例等，供企業內部員工參考。此系統可自動化記錄使用申請與審核軌跡、管控角色權限等，確保合規性與符合資安管理，首次參賽即榮獲「人才培育與學習解決方案銅獎 （Upskilling/Workforce Learning Solution）」亦已取得經濟部新型專利。

展望未來，國泰金控將持續以科技為核心驅動力，深化AI、雲端、區塊鏈等技術應用，並結合金融專業與創新思維，應用於多元跨域場景，提供客戶安心、便利與值得信賴的金融服務，落實集團「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，讓金融服務與全民生活共好。