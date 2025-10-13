金價衝破歷史新高 黃金存摺交易熱潮再起

國際金價近日再創歷史新高，突破每盎司4,000美元大關，市場避險情緒升溫，帶動各大銀行黃金存摺交易量明顯成長。市場人士表示，在通膨壓力、地緣政治風險及各國央行購金潮的推波助瀾下，金價漲勢有望延續。

根據台灣銀行統計，上周五（10/10）國內適逢雙十國慶連續假期，國際金價最高4,022.52美元，最低3,946.29美元，最後報價4,017.34美元，較上周四（10/9）最後報價3,975.05美元，上漲42.29美元，漲幅1.06%。

然而投資人必須留意，即便黃金具避險屬性，高點入場仍面臨價格震盪風險，建議投資人可採「分批買進、長期持有」策略，降低短期波動對收益的影響。

根據國際報價顯示，金價自今年初約每盎司2,600美元一路攀升，10月正式突破4,000美元關卡，漲幅高達五成。分析師指出，全球資金尋求「實體避險」的趨勢明確，黃金與美元的負相關特性，再度成為資產配置焦點。

銀行業者指出，今年以來各家銀行黃金存摺開戶數與交易金額均大幅成長，顯示民眾對黃金長期投資興趣濃厚。黃金存摺讓投資人可依個人預算「小額入手」，每次最低交易0.1公克起，不必實際提領金條，即可享有黃金價格變動帶來的潛在報酬。

必須特別注意的是，黃金存摺獲利屬於「財產交易所得」，買賣價差即為所得或損失，若前幾年交易產生虧損，可於三年內扣抵財產交易所得，以減少當年度應稅金額，黃金存摺相關交易資料由銀行提供，納稅人須依綜所稅規定申報，適用稅率介於5%至40%。

目前市場上提供黃金存摺的銀行有兆豐銀行、臺灣企銀、臺灣銀行、國泰世華銀行、華南銀行、玉山銀行等，每家銀行手續費規定略有不同，投資人可向往來銀行洽詢。