保險業接軌 TW-ICS 金管會：複雜程度超乎想像

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委林楚茵質詢聚焦「TW-ICS接軌進度」與「銀行凍結帳戶流程爭議」。林楚茵國會辦公室／提供
立法院財政委員會13日質詢中，立委林楚茵聚焦「TW-ICS接軌進度」與「銀行凍結帳戶流程爭議」。林楚茵指出，明年1月保險業即將接軌的TW-ICS，各壽險公司體質與風險結構差異極大，「就像做一件衣服要所有人都合身，難度極高」，監理寬容措施如何符合每一家壽險業者的狀態。

金管會主委彭金隆表示，他上任以來已主持超過50場會議研議ICS接軌細節，複雜的程度超乎想像，跟過去的方法論完全不同，需要兼顧各家的差異，又要能夠穩健過渡。

彭金隆說，他已請壽險公會籌組「接軌委員會」作為金管會與業界的專業對口機制。資本監理非常有彈性，規則出來之後仍有修正調整空間，會確保未來10至20年間，制度能隨國際趨勢與市場波動靈活調整。

此外，近期民眾遭銀行無端凍結帳戶案件頻傳，民眾帳戶遭列為警示帳戶後往往求助無門，銀行第一線行員缺乏明確的作業準則，既要防範詐騙又怕誤傷民眾。

林楚茵提醒，應該有一套清楚、可操作的SOP，讓防詐與民眾權益能並行不悖。她建議，金融機構應導入AI或線上客服系統處理民眾申訴，提高效率與可追蹤性。

彭金隆回應，他已請銀行公會成立「打詐委員會」，統整各銀行內部機制並建立共通性標準，但具體判斷準則不對外公布，以避免被不法人士利用。他強調，目前已要求銀行設置申訴專線與專責窗口處理被鎖控帳戶爭議，並持續檢討電話打不通等問題。

