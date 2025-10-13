立委敦促虛擬資產法上路 金管會：專法沒有限定誰能做

金管會主委彭金隆13日赴財委會進行業務概況與備詢，立委葛如鈞針對現實世界資產（Real-World Asset, RWA）代幣化試驗、穩定幣法制作業，以及資安風險防範向彭金隆主委提出深入質詢，並呼籲金管會應更積極引導我國成為亞太數位資產中心。

在質詢中，葛如鈞指出，金管會與央行、證交所等機構組成的「RWA代幣化小組」已於9月25日完成期末實證報告，關注其驗證成果是否符合預期。

彭金隆表示，報告分為期中與期末兩階段，期末報告已完成模擬試行，技術層面並無重大問題，後續將針對商業模式、制度配適性與參與機構角色進行更進一步評估。

彭金隆說明，WEF世界經濟論壇出具報告，債券的代幣化應用可能性相對比較大，是較可行的切入點；但也會持續關注基金與其他資產類型的可能性，並與虛擬資產專法的制定同步評估整體規劃。

葛如鈞表示，美國那斯達克已於今年9月向監管機構申請推動股票代幣化，顯示全球金融市場正加速進入資產全面上鏈的時代。他呼籲金管會應更具前瞻性思維，評估台灣是否也可將「有價證券」納入RWA代幣化範圍。

彭金龍回應，專法草案中已有納入實驗條例架構，未來可在特定條件下進行測試應用。也參考了包括美國Genius法案與歐盟MiCA規範，在分類與監理上保留彈性空間。

關於穩定幣發行主體的資格問題，葛如鈞建議，除了傳統金融機構外，合規的虛擬資產服務提供者（Virtual Asset Service Provider，簡稱 VASP）應納入穩定幣發行評估對象，以強化產業創新動能與交易效率。

彭金龍表示，草案條文並未限定僅限於金融機構發行穩定幣，未來也會參考國際經驗，採「審慎友好、不貿進、不落後」的態度，優先由高監理強度的金融機構試辦，但不排除其他合規主體加入的可能。

葛如鈞表示，若能同步推動多元RWA代幣化又有新台幣穩定幣機制，不僅有助提升我國金融交易靈活性，也能實現日配息、甚至秒配息等創新金融模式，未來將會有非常大的彈性發展空間。

此外，葛如鈞也相當關注虛擬資產專法草案自6月27日送交行政院後，迄今已逾三個月仍未送入立法院，呼籲行政部門加速協調並啟動立法程序，避免監理不明影響市場信心。

針對資安問題，葛如鈞提醒，近期研究報告揭露國內ATM系統存在遠端攻擊風險，若遭駭入恐導致金融安全受威脅，建議金管會全面盤點關鍵基礎設施的資安防護機制。

葛如鈞強調，面對全球數位資產浪潮，台灣不能當末班車，政府應在確保金融穩定與資安風險控管的前提下，加速法制建構與創新應用的開放，成為金融創新的火車頭。