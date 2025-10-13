配合打詐及防堵釣魚簡訊 第一保「68610」專屬簡碼已上線

為配合政府打詐及防堵釣魚詐騙簡訊，第一保（2852）重申，該公司已於113年底上線「68610」專屬簡碼服務，該簡碼具有唯一性及不可竄改特性並建立辨識度，以利保戶辨識並減少受騙可能性。

第一保表示，凡是公司發送出之簡訊，如電子保單、核保受理審核、信用卡刷卡驗證、註冊OTP、理賠受理…等，皆透過68610專屬簡碼發送，提升保險公司提醒保戶義務，降低詐騙風險。

專屬簡碼服務有四大重點：

一、防止詐騙：專屬簡碼具有唯一性和不可竄改的特性，僅供特定企業使用，能有效防止詐騙集團冒用企業名義發送偽冒簡訊。

二、提升辨識度：民眾只要收到來自專屬簡碼的簡訊，就能確信其為官方發送，方便快速辨識，避免誤信釣魚連結或詐騙訊息。

三、產業優先：該服務首先從金融、電商等易被偽冒的產業開始推動，例如金融業的簡碼通常以「68」開頭，並搭配機構代碼。

四、多重把關：企業申請使用專屬簡碼需經過嚴格審核，並透過電信業者設定的安全控制機制，確保訊息來源的合法性。