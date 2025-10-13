子壽險賺錢 母金控卻要借錢發股利？金管會彭金隆曝真相

壽險業評價制度失真問題再掀討論。立委鍾佳濱今在財委會上說，子壽險為了維持資本適足率，帳上有獲利卻無法上繳，使母金控被迫舉債發股利，股利政策與風險控管如何平衡？

金管會主委彭金隆坦言，這凸顯了一個問題，理論上有壽險業有獲利就應發股利，但顯然這套制度下的獲利，多來自「未實現」評價利益。

「今年有(指評價利益)、明年可能沒有」。保險局因此對壽險業配息、上繳母金控，向來採取保守態度，這也讓壽險業雖有帳面盈餘，卻無法上繳母金控。

彭金隆說，金管會認真思考壽險業會計制度呈現的損益，是否是真正的損益。

最重要的是，壽險業長期受會計制度影響，「衡量壽險損益的方法，顯然與實質經營狀況有很大落差，導致壽險業明明有獲利，卻無法上繳，使母金控被迫要舉債發股利，間接推升淨負債比與利息支出。

金管會正著手檢討壽險匯率風險的財務會計風險表達方式，年底前將提出制度性調整方向，目標是讓財報能更真實反映壽險長期經營成果，並避免金控陷入舉債發息的惡性循環。