日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

亞洲創新籌資平台計畫下周公布 證交所：兩年目標吸引40家投資創新板

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會規劃推動「亞洲創新籌資平台」計畫，打造「台灣那斯達克」，台灣證券交易所董事長林修銘於13日立法院財委會答詢時指出，最快下周公布「亞洲創新籌資平台」計畫，兩年目標吸引40家企業投資創新板。

根據證交所公布統計，去年共36家新上市企業，創12年新高，其中有12家是創新板新上市公司，總計IPO籌資金額達427.5億元新高。林修銘指出，未來兩年希望吸引40家國內外企業投資創新板，國外企業在台灣掛牌方面，也希望在這兩年期間能夠有一些進展。櫃買中心統計，去年申請上櫃公司共39家，櫃買中心董事長簡立忠指出，今年截至目前已有超過20家掛牌，預計今年家數會超越去年。

金管會規劃推動的亞洲創新籌資平台計畫，已分別由證交所和櫃買中心聚焦12個前瞻新經濟產業和5個重點特色產業，林修銘指出，推動時程與法規鬆綁進度有關，不過因總統和行政院長都已有宣示法規鬆綁，預計最快下周會公布「亞洲創新籌資平台」計畫。

此外，林修銘也說，雖然並無針對傳統產業討論如何做先進轉型，但證交所有推動壯大市值策略，一般企業要面臨轉型必須要有策略和方法，證交所鼓勵上市公司來揭示這些策略和方法。

至於金管會推動的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度的成效，集保結算所董事長林丙輝指出，自6月底上線至今，目前已開戶數大約有4萬多戶，業者有二大讓利，一是手續費為0，二是經理費約原本的三到四成左右，希望積極爭取更多租稅誘因，目標設定到年底開戶數可達到6萬戶。

