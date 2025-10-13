壽險砸錢避險遇到匯損就沒轍？ 彭金隆首鬆口：年底提解方

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者潘俊宏／攝影
金管會主委彭金隆。記者潘俊宏／攝影

壽險業長年深陷匯率風險泥沼，避險成本高居不下。金管會主委彭金隆13日在財委會坦言，壽險業過去十年砸兩兆元避險，卻仍無法解決匯率波動問題，顯示現行制度與風險不匹配，金管會預計年底提解方。

該解方是研議保險業「匯率風險的財務會計公允表達方式」，以符合壽險業更長期經營的特性。

彭金隆指出，壽險資金多屬長期投資，匯率波動多為「非現金流的帳面損益」，但業者仍須動用鉅額成本避險以穩定帳面。

他強調，若制度能調整為更公允表達長期投資的匯率風險，這些資金可以轉作增資、強化體質。

對於外界質疑之前金管會的兩大暫行措施，是否屬於「監理寬容」？彭金隆澄清，金管會4月推出的RBC匯率均價制、及財報過渡方案，並非放寬監理，而是在接軌新制前因應市場劇烈波動、維持穩定。

其中釋出責準金，是因明年開帳有一個有利影響數，這部分在釋出責準金40%額度內，並非是額外的，明年本來就可以收回這部分，用這個方式來抵禦、達到匯率均價效果。

彭金隆說，明年元旦起保險業將正式接軌新一代清償能力制度（ICS）與IFRS 17，若無過渡機制，短期匯率與評價變動恐使業者資本大幅波動。暫行措施的核心是「讓制度銜接更平順」，避免市場誤解為鬆綁。

他進一步指出，金管會將研議壽險會計呈現方式，使匯率波動影響能更符合壽險長期經營特性，年底前將提出明確方案。

