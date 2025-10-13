彭金隆：若RWA代幣化愈普遍 新台幣穩定幣有存在空間

美國總統川普對中國關稅政策，引發虛擬貨幣連鎖拋售效應導致爆倉。金管會主委彭金隆今天表示，這反映虛擬貨幣波動大的特性，至於穩定幣，推測如果現實資產（RWA）代幣化愈來愈普遍，或成為國內支付，新台幣穩定幣還是有存在空間。

立法院財政委員會邀彭金隆率所屬機關首長列席業務報告，並備質詢。民進黨立委吳秉叡關注，近期虛擬貨幣發生爆倉事件。彭金隆表示，這個個案讓外界了解到，虛擬貨幣的不確定性與波動性。

吳秉叡說，金管會提出的虛擬資產服務法草案已送到行政院，呼籲相關規劃要穩健。民進黨立委李坤城、國民黨立委葛如鈞與林思銘也關注虛擬虛擬資產服務法草案進度，是否有機會盡快立法。

彭金隆回應，目前規劃是從專法架構保護投資人，虛擬資產是無國界的，可以透過行政措施跟實體監理做連結，跨境交易確實比較無法全面管理，但正因這樣所以要有規範。

彭金隆指出，草案6月底送到政院後，各部會也對草案提出意見，應該很快就會審查，期待盡快完成立法，因為後續還有7個子法，整體要等子法都通過後才能上路。

至於台灣是否需要發行穩定幣，彭金隆表示，穩定幣跟虛擬資產是不同領域，穩定幣部分，如果從國際清算貨幣角度看，新台幣不是國際清算主流貨幣，主流貨幣還是美元跟其他強勢貨幣為主，但如果推測現實資產（RWA）代幣化越來越普遍，甚至成為國內支付方式，還是有新台幣穩定幣的存在空間。

彭金隆解釋，台灣虛擬虛擬資產服務法草案也參考美國作法，草案並未提到穩定幣發行只限金融機構，只是初步規劃會從高度監管的金融業開始發行，但後續也未排除其他人不能發行，台灣是採取不冒進、但也不落後的態度。

林思銘詢問，金管會9月底已公告首波完成洗錢防制登記的9家虛擬資產業者名單，也同步公告18家已不得再提供虛擬資產服務的舊制業者名單，是否持續充分掌握違法業者名單。

彭金隆指出，金管會在網站上持續即時更新合格業者名單，以利民眾查詢，也會請檢查局通知檢警調主動查核。

金管會檢查局局長賴欣國補充，今年也對12家虛擬資產業者進行檢查，發現部分業者涉及不法現金資料，已提供名單給檢警調單位。