快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

彭金隆：若RWA代幣化愈普遍 新台幣穩定幣有存在空間

中央社／ 台北13日電
金管會主委彭金隆。聯合報系記者潘俊宏／攝影
金管會主委彭金隆。聯合報系記者潘俊宏／攝影

美國總統川普對中國關稅政策，引發虛擬貨幣連鎖拋售效應導致爆倉。金管會主委彭金隆今天表示，這反映虛擬貨幣波動大的特性，至於穩定幣，推測如果現實資產（RWA）代幣化愈來愈普遍，或成為國內支付，新台幣穩定幣還是有存在空間。

立法院財政委員會邀彭金隆率所屬機關首長列席業務報告，並備質詢。民進黨立委吳秉叡關注，近期虛擬貨幣發生爆倉事件。彭金隆表示，這個個案讓外界了解到，虛擬貨幣的不確定性與波動性。

吳秉叡說，金管會提出的虛擬資產服務法草案已送到行政院，呼籲相關規劃要穩健。民進黨立委李坤城、國民黨立委葛如鈞與林思銘也關注虛擬虛擬資產服務法草案進度，是否有機會盡快立法。

彭金隆回應，目前規劃是從專法架構保護投資人，虛擬資產是無國界的，可以透過行政措施跟實體監理做連結，跨境交易確實比較無法全面管理，但正因這樣所以要有規範。

彭金隆指出，草案6月底送到政院後，各部會也對草案提出意見，應該很快就會審查，期待盡快完成立法，因為後續還有7個子法，整體要等子法都通過後才能上路。

至於台灣是否需要發行穩定幣，彭金隆表示，穩定幣跟虛擬資產是不同領域，穩定幣部分，如果從國際清算貨幣角度看，新台幣不是國際清算主流貨幣，主流貨幣還是美元跟其他強勢貨幣為主，但如果推測現實資產（RWA）代幣化越來越普遍，甚至成為國內支付方式，還是有新台幣穩定幣的存在空間。

彭金隆解釋，台灣虛擬虛擬資產服務法草案也參考美國作法，草案並未提到穩定幣發行只限金融機構，只是初步規劃會從高度監管的金融業開始發行，但後續也未排除其他人不能發行，台灣是採取不冒進、但也不落後的態度。

林思銘詢問，金管會9月底已公告首波完成洗錢防制登記的9家虛擬資產業者名單，也同步公告18家已不得再提供虛擬資產服務的舊制業者名單，是否持續充分掌握違法業者名單。

彭金隆指出，金管會在網站上持續即時更新合格業者名單，以利民眾查詢，也會請檢查局通知檢警調主動查核。

金管會檢查局局長賴欣國補充，今年也對12家虛擬資產業者進行檢查，發現部分業者涉及不法現金資料，已提供名單給檢警調單位。

虛擬貨幣

延伸閱讀

金管會明日將宣布ICS接軌全套方案 彭金隆：接軌會議已超過50場

防堵詐騙破口 立委籲加強監管境外虛擬貨幣商

AI 打詐變鎖錯帳戶？立委轟擾民 金管會提四措施要降誤鎖

彭金隆：台股跌幅較美股收斂 投資人對市場消息已有一定的消化能力

相關新聞

保險業接軌 TW-ICS 金管會：複雜程度超乎想像

立法院財政委員會13日質詢中，立委林楚茵聚焦「TW-ICS接軌進度」與「銀行凍結帳戶流程爭議」。林楚茵指出，明年1月保險...

子壽險賺錢 母金控卻要借錢發股利？金管會彭金隆曝真相

壽險業評價制度失真問題再掀討論。立委鍾佳濱今在財委會上說，子壽險為了維持資本適足率，帳上有獲利卻無法上繳，使母金控被迫舉...

彭金隆：若RWA代幣化愈普遍 新台幣穩定幣有存在空間

美國總統川普對中國關稅政策，引發虛擬貨幣連鎖拋售效應導致爆倉。金管會主委彭金隆今天表示，這反映虛擬貨幣波動大的特性，至於...

壽險砸錢避險遇到匯損就沒轍？ 彭金隆首鬆口：年底提解方

壽險業長年深陷匯率風險泥沼，避險成本高居不下。金管會主委彭金隆13日在財委會坦言，壽險業過去十年砸兩兆元避險，卻仍無法解...

年終一包抵人家年薪！金融業非經常性薪資佔比達35%居各業之冠

依據主計總處統計113年受僱員工勞動報酬結構，會發現部分產業的非經常性薪資佔比幾乎達到總體薪資報酬的3成以上，其中佔比最...

金管會明日將宣布ICS接軌全套方案 彭金隆：接軌會議已超過50場

金管會明日將宣布保險業資本標準（ICS）接軌全套方案，金管會主委彭金隆今日在財委會上答覆立委林楚茵質詢時指出，由於ICS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。