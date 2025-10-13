快訊

共軍登陸駁船航行畫面首度曝光！外媒：航向第三次世界大戰

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

助投資人擊出財富「打點」勝利 中信投信參與臺灣周 ETF 投資博覽會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

「2025臺灣周ETF投資博覽會」將於10月17日至19日於高雄展覽館登場，適逢中職季後挑戰賽開打，中國信託投信本次參展以「中信ETF大聯盟」為主題，將旗下ETF化身為攻守皆備的棒球隊，目標是協助投資人擊出財富「打點」、守下勝利果實，通往財富自由的贏家人生。

為展現臺灣擁有成為「亞洲資產管理中心」的穩健實力，金管會與轄下金融周邊單位共同主辦2025臺灣周ETF投資博覽會，融合金融科技與國際視野，規劃五大主題展區，全面呈現臺灣在金融商品、服務及制度上的創新成果。

響應政府推動亞洲資產管理中心政策，並落實推廣普惠金融，中國信託投信與與中國信託證券共同參與本屆ETF投資博覽會，展場設計扣連10月最夯的中華職棒季後賽，如同一個棒球場，展場更有「棒球九宮格」投球遊戲、Line機器人問答等活動，讓參與民眾能體驗滿滿棒球元素。

中國信託投信總經理陳正華表示，身為國內領先的資產管理業者，中信堅持以投資人需求為核心，持續洞察市場趨勢，推出貼近投資人需求的金融商品。除了達成替投資人在牛市行情時累積財富的目標外，在市況出現轉折時，也要洞燭機先，為投資人規避風險。此種「攻守皆備」的投資策略，就如同一支棒球隊，在積極進攻時有主力強打；而在守勢時，也能靠隊上的王牌投手與金手套野手共同守下勝利，這也是此次ETF博覽會以棒球作為參展主題的核心理念。

此外，中國信託投信也將在本屆ETF博覽會中舉辦兩場講座，其中一場邀請到「股怪教授」謝晨彥、搭配中信投信業務副總詹益銘，暢談美股投資趨勢及分享個人投資見解；另一場則聚焦近期屢創歷史新高而受投資人關注的日本市場，由中信日本商社（00955）經理人辛忠駿為投資人分析股神巴菲特的投資哲學，以及其所青睞的日本五大商社經營概況與日股後市看法。相信能讓前來參與的投資人，都能獲益良多，滿載而歸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國信託 ETF

延伸閱讀

中職／林智勝引退賽實戰用品競標 50%捐助花縣光復國中棒球隊

嘉義市城市博覽會 「奇想派對」登場

台北國際照顧博覽會登場！「鄰近健康」創聯盟平台 分享社區藥局趨勢

不捨花蓮長者罹難 蕭美琴赴台北國際照顧博覽會 災害更仰賴特殊知識

相關新聞

台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

台股大回魂！直雲就說是多頭市場！ 昨天台股大型股和中小型股大跌，我就發文說我還是看多，並且不要去追航運，今天果然AI股果然大回魂，航運就真的大跌，就像我說的不要漲什麼去追什麼！應該要有自己的意見，不然很容易被主力玩！

0050、0056哪檔適合當退休持續提領標的？別糾結3、4還5%…重點是「這個」

0050、0056哪一個適合當成退休持續提領的標的物，4%提領率是否適當？我只想說「搞錯重點了啦！」 很多人問：「退休要不要提3%比較保守？還是4%、甚至加通膨5%會不會太冒險？」但我想問的是，

00919發錢了！新手媽媽無懼降息風險仍買進 達人：提供生活安心感是最大保障

有些投資，除了報酬率之外，能夠安心生活才更重要。明天00919就要配息了，這次有留著繼續領息的請舉手！ 每次高股息ETF配息，多少還是會遇到大大對於「領股息」的想法，我想也還是可以多分享一些案例，讓大大們思考一下。 有位網友大大說：「艾大，看完您之前的文章，我也想分享一下，我就是那種不管別人怎麼說，熱愛領股息的人，因為它讓我在剛生完孩子、沒辦法工作的這段日子多一點安心， 畢竟現在孩子剛生完，根本沒時間看盤，也沒有心力去思考股市的時候，股息還是會準時流進我的帳戶，實質拿到的錢才能在我們最需要的時候照顧自己。」

AI熱潮點燃綠電商機 綠能ETF十月來漲逾12％ 00899單日飆4.73％

隨著人工智慧技術蓬勃發展，高效能運算需求大幅攀升，資料中心耗電量急遽增加，促使市場對潔淨綠色能源的關注度大幅提升。投信業者指出，在這波AI驅動的綠能需求浪潮下，相關主題ETF成為十月以來台股原型ETF

存股族你押對寶嗎？統一00981A季績效24％…打趴市值型、高股息ETF

「最紅的，不一定最賺」！存股族除了每個月關注證交所公布的定期定額交易戶數排行榜以外，從榜單裡淘金更是重要課題。根據證交所9月定期定額交易戶數前20大統計表，主動統一台股增長(00981A)首度入榜就空

台達電（2308）破千能追或科技ETF？兩派意見：買00935、也有喊「台X電都能打」

台達電（2308）股價突破千金後，投資人熱議是否該追進或改布局科技型ETF。原PO提到，今年台股漲勢幾乎靠台達電撐場，如今股價創高、再收992元，想詢問大家「要趁千元下方買進，還是改買ETF如0093

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。