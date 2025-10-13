年終一包抵人家年薪！金融業非經常性薪資佔比達35%居各業之冠

依據主計總處統計113年受僱員工勞動報酬結構，會發現部分產業的非經常性薪資佔比幾乎達到總體薪資報酬的3成以上，其中佔比最高的是金融及保險業，非經常性薪資為452,556元，佔比達35.1%，其次為製造業，非經常性薪資為255,792，佔比32.5％，電力及燃氣供應業位居第三，非經常性薪資為368,520元，佔比達31.7％。

值得注意的是，金融及保險業同時也是經常性薪資最高的行業，達835,272元，且他的非經常性薪資，甚至超過了部分產業的經常性薪資，包含住宿及餐飲業411,984元、支援服務業439,942元、教育業367,872元、其他服務業429,756元。

公股行庫人資主管表示，金融業的獎金制度，與獲利情形息息相關，除了固定12個月的本薪之外，還有一到兩個月的年節獎金，三個月以上的績效考核獎金，合計大約會有四個月以上的獎金。若公司達成整體獲利目標，還會有員工酬勞，大概是一到兩個月的獎金，合計金融業年薪大約有16-18個月，因而拉高了非經常性薪資的佔比。