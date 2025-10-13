亞洲創新籌資平臺啟動典禮 產業創新日論壇 亞洲創新盃決賽21日登場

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

金融監督管理委員會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，將於10月21日假臺北文創會所 14 樓舉辦「2025臺灣周 亞洲創新籌資平臺啟動典禮、產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽」。

活動將以「亞洲創新籌資平臺」啟動典禮隆重揭幕，將透過放寬及精進創新板制度及債券市場相關規範，提升臺灣資本市場國際競爭力，期盼臺灣加速匯聚重點特色產業能量，形塑完整創新生態系，成為區域新創與資本市場重鎮，並打造股債雙主軸籌資市場。當日將邀請政府相關部門及證交所與櫃買中心高層出席啟動儀式，共同為「亞洲創新籌資平臺」正式啟動揭開序幕。

「產業創新日論壇」聚焦關鍵政策與國際趨勢，邀請國家發展委員會產業發展處處長蕭振榮與IDC亞太區半導體研究負責人暨臺灣總經理江芳韻發表專題演講。續由產官學界代表對談交流，邀請中華民國創業投資商業同業公會副理事長林宇聲、經濟部中小及新創企業署署長李冠志、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、中華民國全國創新創業總會祕書長謝戎峰及臺灣數位治理協會理事長陳春山，共同探討創新產業發展具體策略及資源。

壓軸登場的《亞洲創新盃》決賽透過競賽挖掘具潛力的海內外創新企業，打造亞洲最具影響力資本創新交流平台。本次競賽逾70組團隊參與徵件，其中更有九家來自新加坡、馬來西亞、日本及芬蘭等海外新創，涵蓋人工智慧、數位雲端、衛星通訊、智慧醫療及半導體等多元產業。

臺灣周展現我國推動亞洲資產管理中心的堅定決心，「亞洲創新籌資平臺」將帶領臺灣邁向「創新經濟．智慧國家」的願景，而「產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽」不僅促進政策與市場對話，更是臺灣資本、人才與創新對接的重要平台。期許透過本活動強化海內外創新生態圈之對話及經驗交流，使創新團隊獲得更多曝光與資源挹注，同時讓投資人與產業界深入探索潛在合作契機，共同實現穩步邁向亞洲資產管理中心之目標。更多活動資訊請見官網（www.taiwanweeks.com）。

