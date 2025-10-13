快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

資安院：花蓮援助特價恐為詐騙誘餌 民眾應提高警覺

中央社／ 台北13日電

資安院最新資安週報示警，近期通報詐騙關鍵字出現「花蓮」，進一步觀察發現詐騙文案以災後「花蓮援助特價」等話術為誘餌，導流至不明購物或保險平台。資安院提醒，詐騙訊息持續跨足多領域，話術多元隱蔽，民眾應提高警覺。

國家資通安全研究院第13期資安週報顯示，最新一週網路巡查偵獲高風險詐騙總數共1萬392件，包含金融投資610件、身分冒充1468件，以及產品服務類8956件等。

其中，常見產品服務類詐騙文案涵蓋中秋節團購促銷、倉庫清倉贈送、黃金禮盒特賣、花蓮援助出清、智慧家電神器、年輕成功勵志話術，服飾收納與面料清倉。

資安院公布，該週通報詐騙代表性關鍵字前10名，依序為倉庫、中秋、黃金、神器、花蓮、智慧、年輕、收納、擔心及面料。

資安院說明，觀察到詐騙訊息以災後「花蓮援助特價」與「年輕千萬會員」等話術，混合公益與成功勵志訴求誘導民眾點擊，這些連結實際上導流至不明購物或保險平台，造成帳號或財務風險。

另外，延續商品促銷與節慶活動模式，「倉庫出清、中秋團購、黃金禮盒」藉著免費贈送、限量倒數方式吸引民眾點擊下單；同時以「神器、智慧」包裝日常用品與家電，製造高性價比假象。「收納、面料」則常見於服飾清倉與假冒品牌商品。

資安院提醒，詐騙訊息正持續跨足公益、節慶、理財與生活等多領域，話術愈趨多元隱蔽，民眾需高度警覺，若發現疑似詐騙訊息，可用網路詐騙通報查詢網查詢或通報可疑訊息。

延伸閱讀

影／花蓮光復洪災搜尋失聯5人 屏東特搜隊：如大海撈針

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

台中市府5度馳援花蓮 「下水道超人」投入光復鄉清淤

影／花蓮光復「毀滅式天災」 他邊開怪手邊嘆至少要花150億復原

相關新聞

年終一包抵人家年薪！金融業非經常性薪資佔比達35%居各業之冠

依據主計總處統計113年受僱員工勞動報酬結構，會發現部分產業的非經常性薪資佔比幾乎達到總體薪資報酬的3成以上，其中佔比最...

金管會明日將宣布ICS接軌全套方案 彭金隆：接軌會議已超過50場

金管會明日將宣布保險業資本標準（ICS）接軌全套方案，金管會主委彭金隆今日在財委會上答覆立委林楚茵質詢時指出，由於ICS...

民眾遭鎖控誤差致電客服 童政彰：情節若單純，客服應可獲直接解控

銀行阻詐而鎖控民眾帳戶，若民眾致電銀行之後能否立即獲解控？銀行局長童政彰今日在立院受訪時指出，情節若單純，即使是在夜間來...

中美貿易戰虛擬幣大跌 彭金隆：漲跌幅大幅波動是其特性

美中關稅戰火升級，美股上周收盤時大跌，比特幣等虛擬貨幣也爆倉重挫，台股今天一開盤時一度大跌800點，後來跌幅收斂。金管會...

金管會盼加速推虛擬資產專法 彭金隆：通過後7部子法將上路

近日虛擬貨幣市場因美中關稅全網爆倉近200億美元，金管會主委彭金隆13日於立法院答詢指出，虛擬資產具有波動性極大的特質，...

AI 打詐變鎖錯帳戶？立委轟擾民 金管會提四措施要降誤鎖

銀行啟用AI偵測打詐帳戶卻引發「鎖錯帳戶」擾民爭議，引發立委關注。金管會主委彭金隆說，將要求銀行做四大改善，包括精準調控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。