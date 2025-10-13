資安院：花蓮援助特價恐為詐騙誘餌 民眾應提高警覺

資安院最新資安週報示警，近期通報詐騙關鍵字出現「花蓮」，進一步觀察發現詐騙文案以災後「花蓮援助特價」等話術為誘餌，導流至不明購物或保險平台。資安院提醒，詐騙訊息持續跨足多領域，話術多元隱蔽，民眾應提高警覺。

國家資通安全研究院第13期資安週報顯示，最新一週網路巡查偵獲高風險詐騙總數共1萬392件，包含金融投資610件、身分冒充1468件，以及產品服務類8956件等。

其中，常見產品服務類詐騙文案涵蓋中秋節團購促銷、倉庫清倉贈送、黃金禮盒特賣、花蓮援助出清、智慧家電神器、年輕成功勵志話術，服飾收納與面料清倉。

資安院公布，該週通報詐騙代表性關鍵字前10名，依序為倉庫、中秋、黃金、神器、花蓮、智慧、年輕、收納、擔心及面料。

資安院說明，觀察到詐騙訊息以災後「花蓮援助特價」與「年輕千萬會員」等話術，混合公益與成功勵志訴求誘導民眾點擊，這些連結實際上導流至不明購物或保險平台，造成帳號或財務風險。

另外，延續商品促銷與節慶活動模式，「倉庫出清、中秋團購、黃金禮盒」藉著免費贈送、限量倒數方式吸引民眾點擊下單；同時以「神器、智慧」包裝日常用品與家電，製造高性價比假象。「收納、面料」則常見於服飾清倉與假冒品牌商品。

資安院提醒，詐騙訊息正持續跨足公益、節慶、理財與生活等多領域，話術愈趨多元隱蔽，民眾需高度警覺，若發現疑似詐騙訊息，可用網路詐騙通報查詢網查詢或通報可疑訊息。