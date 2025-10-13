金管會明日將宣布ICS接軌全套方案 彭金隆：接軌會議已超過50場

金管會明日將宣布保險業資本標準（ICS）接軌全套方案，金管會主委彭金隆今日在財委會上答覆立委林楚茵質詢時指出，由於ICS新制對壽險業的資本要求更嚴格，且各業者情況都不一樣，他為了接軌而親自主持的會議已超過50場，金管會在今年底也會對於壽險業的會計制度提出整套的改善方案，匯率波動使損益不穩的問題也會在該方案中解決。

對於壽險業發放股利，彭金隆指出，的確有獲利就應發股利，但他強調，很多獲利來自「未實現」，也因為這些情形，所以看起來壽險帳面獲利高，但卻還得向外舉債才能發股利，這些未實現獲利，若明年獲利一旦有波動就又沒有了，所以才會檢討會計制度是否呈現真正的損益。

彭金隆表示，由於接軌ICS的複雜度，各家情況差異很大，近半年市場波動又非常大，因此，他自己親自主持的接軌會議，就已經超過50場。彭金隆指出，已要壽險公會成立「接軌委員會」，來因應各壽險業者在接軌時對各種疑難雜症的討論和解決方案。

彭金隆強調，接軌的同時，資本缺口或是增資需求仍在，就是因為ICS新制嚴格，所以才讓壽險業者逐步接軌：「就像爬樓梯。」