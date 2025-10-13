台灣有發行台幣穩定幣必要性？ 彭金隆指兩因素而存在空間

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

立法院財委會13日關注虛擬資產與穩定幣議題，立委吳秉叡詢問，台灣是否有發行「台幣穩定幣」的必要性？金管會主委彭金隆回應指出，若以國際貨幣清算角度觀察，新台幣並非全球通用的主流貨幣，但若以現實世界資產（RWA）代幣化未來越來越普及，還有支付應用等，則發行本國貨幣穩定幣「仍有存在空間」。

針對穩定幣發行，彭金隆指出，目前國際穩定幣仍以美元或其他強勢貨幣為主。不過，隨著RWA代幣化和穩定幣支付等領域出現更廣泛的應用，發行本國貨幣為基礎的穩定幣仍有存在空間。

至於穩定幣的發行對象，彭金隆說，專法草案並未限制只能由金融機構發行，未來將採「不冒進，但也不落後」的原則，初期會以受高度監理的金融機構為主，但未來不排除其他合格業者參與。

吳秉叡進一步關切，若穩定幣流通是否可能削弱銀行角色，甚至增加詐騙風險？彭金隆表示，這是一體兩面的議題。若銀行固守傳統業務模式，確實可能在虛擬金融新時代中被邊緣化；但若穩定幣與虛擬資產納入監理體系，反而能擴大管控範圍、提升防詐成效。目前金管會已要求虛擬資產服務業者（VASP）全面禁止現金交易，所有交易須透過法幣帳戶進行，使得KYC程序更加明確。

對於虛擬資產專法進度，他補充指出，草案已於6月27日送交行政院，目前正進行跨部會意見整合，待彙整後將統一送交立法院審議。

此外，針對RWA代幣化議題，立委葛如鈞關心金管會推動的「RWA代幣化小組」的期末成果是否符合預期。彭金隆指出，目前債券代幣化是相對可行的方向，後續也會觀察虛擬資產與RWA如何結合，「穩定幣與RWA之間也有密切關聯」。

針對美國納斯達克已申請啟動代幣化交易，台灣是否跟進股票與債券代幣化開放？彭金隆表示，虛擬資產專法草案中已保留實驗條例的適用空間，未來可視國際經驗與監理發展彈性調整，國際上有很多RWA相關嘗試，全球都在思考應用面，金管會會仔細觀察各國如何運用再來評估。

