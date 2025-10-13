永續浪潮席捲全球 富邦人壽發揮機構投資人專業與影響力深化議合

在永續浪潮席捲全球之際，富邦人壽以行動展現機構投資人專業與影響力，連續三年榮獲臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並主動以中英文發布盡職治理報告書，積極提升資訊透明度。透過議合與責任投資等多元策略，富邦人壽持續引導企業邁向低碳轉型，落實資產管理責任。

富邦人壽總經理陳世岳表示：「面對全球與國內政策的推動，富邦人壽秉持永續經營理念，積極透過永續金融的投資力量，引導被投資公司與企業進行永續轉型。」

為響應金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」，富邦人壽於2018年即簽署成為證交所機構投資人盡職治理守則簽署名單之一，並持續參與盡職治理資訊揭露較佳名單評比。同時，富邦人壽長期關注國際永續發展趨勢，秉持企業永續經營願景，積極推動綠色營運與低碳政策，擴大低碳行動，並以「低碳」作為投資策略主軸，透過永續金融投資協助被投資公司提升ESG績效、加速永續轉型。每年定期發布盡職治理報告書與永續報告書等，向利害關係人揭露永續策略與具體成果，並超越主管機關要求，連續多年主動發布英文版報告，強化國際溝通與責任投資形象。

最新發布的盡職治理報告揭露多項投資政策與盡職治理精進作為，包括持續強化高碳排敏感性產業准入/撤資標準、持續精進議合行動並設定議合路徑、揭露反對議案資訊及議合活動雙方溝通位階比例、以及擴大揭露議合案例之資產類別等，期致力發揮機構投資人專業與影響力，善盡資產管理責任，同時提升股東及保戶的長期利益，以全面落實責任投資精神。

在投資政策方面，富邦人壽針對高碳排敏感性產業(包含燃料煤開採/運輸、燃料煤發電、非典型油氣)訂定其准入/撤資標準，除自2021年起不再新增投資燃料煤發電產能占比逾50%之電廠，更以2030年底前全面退出燃料煤相關營收或燃料煤發電產能占比逾5%企業之投資、2040年底前全面退出非典型油氣開採營收占比逾5%企業之投資為目標(若符合已提出與巴黎協定目標一致之減碳轉型計畫等條件者除外）；此外，富邦人壽國外債權資產亦針對能源、化學、採礦、鐵路運輸、公用事業等行業，建立ESG 敏感性產業觀察指標，期以降低被投資公司於氣候、淨零或其他永續活動對本公司產生的風險，並持續引導資金流向低碳產業，推動轉型與達到2050淨零排放目標。

富邦人壽亦持續深化議合行動，聚焦「環境面、社會面、公司治理面」作為議合三大主軸，涵蓋氣候變遷、生物多樣性、多元共融與資訊透明度等國際永續趨勢之議題，並依照議合對象之特性與公司現況擇定議合主題，以持續關注投融資部ESG表現。自2024年配合金控啟動「ESG議合專案」，與金控及其他子公司持續共同對投融資企業展開議合，發揮金融影響力，舉辦SBT、永續經濟活動認定參考指引議合工作坊等，協助企業夥伴永續轉型。而在氣候變遷議合議題上，截至2024年底總計已有270家投資企業已承諾/已完成設定其自身SBT目標，與富邦人壽攜手逐步邁向減碳願景。