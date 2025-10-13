中美貿易戰虛擬幣大跌 彭金隆：漲跌幅大幅波動是其特性
美中關稅戰火升級，美股上周收盤時大跌，比特幣等虛擬貨幣也爆倉重挫，台股今天一開盤時一度大跌800點，後來跌幅收斂。金管會主委彭金隆今天到立法院備詢時表示，虛擬幣漲跌幅大幅波動是其特性，若投資人加上槓桿交易就很容易全部出場，所以需要法規監管。
彭金隆表示，資產在虛擬世界是沒有國界，金管會可以透過行政措施保護投資人，透過連結專法與實體監理，保護境內交易與境內投資人，金管會的虛擬資產草案是禁止現金交易，必須透過法幣帳戶交易，至於這次虛擬貨幣爆倉，除了虛擬幣波動大的特性外，投資人加上槓桿交易就很容易全部出場，由於台幣非國際通用主流貨幣，還是以美元或其他強勢貨幣為主，從支付角度來說，台灣有空間發展穩定幣。
