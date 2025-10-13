金管會盼加速推虛擬資產專法 彭金隆：通過後7部子法將上路

近日虛擬貨幣市場因美中關稅全網爆倉近200億美元，金管會主委彭金隆13日於立法院答詢指出，虛擬資產具有波動性極大的特質，說明該市場的不確定性和高風險，因此更需要透過專法架構來建立投資人保護機制，「希望盡快審查，專法通過後還有7部子法將上路」；另針對國際幣商若無落地就無法納管問題，「全球政府都遇到這個問題，需要境外跨國合作，但國際幣商可來台申請落地。」

立委吳秉叡提問國際間出現虛擬貨幣爆倉事件，金管會的看法？彭金隆表示，虛擬資產從一開始出現，就具有波動性極大的特質，爆倉主要是因為槓桿交易所致，例如價格下跌20%，若槓桿開到四倍，基本上就會被強制出場，正說明虛擬資產市場的不確定性與高風險，提醒我們面對這類商品要特別謹慎。專法納管對境內交易的民眾，至少能建立一定程度的保護；若涉及跨境交易就沒辦法全面管理。

有關《虛擬資產服務法》何時會通過並實施，彭金隆表示，站在金管會的立場會希望盡快審查，因為專法通過後還有7部子法，7部子法會在專法通過後上路，現在採用登記制雖然在效力和範圍不像專法這麼完備，但已經可對機構有一定程度的控管。至於穩定幣的發行，金管會持續有跟中央銀行保持聯繫，未來專法有關穩定幣的部分會和央行共同管理。

另外，立委李坤城也提及，登記制不合格業者不能進行虛擬資產服務，但很多消費者使用國際平台卻沒被納管？彭金隆回應表示，監理架構沒有區分境內和境外平台，若國際幣商在台落地就會納管，沒有在台取得許可則不能做廣告招攬等行為。

彭金隆補充，針對境外VASP業者，從監理層面來說需要透過國際合作，這是「全球政府都遇到的問題」，「當然希望國人至少在轄屬範圍內都能受到完整保護」，法規是開放的，國際幣商都可來台申請落地；至於是否形成打詐漏洞？彭金隆認為，會從可管理到的金融機構通路來做。

立委林思銘詢問金管會公布通過登記制VASP的9家業者名單後，另有18家不得再提供VASP無誤，金管會有無持續追蹤？彭金隆表示，有和檢警調保持密切聯繫，只要9月底前未完成登記的業者，繼續經營就是違法，檢警調也有主動調查，若查到的話最高可處兩年有期徒刑。

此外，登記制名單出爐前，檢查局曾向12家VASP進行金檢，檢查局局長賴欣國補充，當中有發現不法的部分已提供給檢警調資料掌握。