AI 打詐變鎖錯帳戶？立委轟擾民 金管會提四措施要降誤鎖

銀行啟用AI偵測打詐帳戶卻引發「鎖錯帳戶」擾民爭議，引發立委關注。金管會主委彭金隆說，將要求銀行做四大改善，包括精準調控、專線設置、24小時解控與模型優化，避免過度干擾民眾。

立委顏寬恆、黃珊珊、李彥秀等13日在財委會上質疑，部分民眾僅進行薪資轉帳、或是低餘額甚至是小額消費卻遭AI誤鎖，連解縮時間都很長。

金管會指出，警示帳戶數量在2022年初僅6.6萬戶，至2024年初突破15萬戶，詐騙集團大量利用閒置帳戶成為金融體系隱憂。金管會認為，不能僅以「成長趨緩」為管控成效，監理目標應是讓總量下降。

金管會自今年4月起將37家銀行及郵局納入控管，鼓勵導入AI篩查風險帳戶。成效顯著，6月來警示帳戶月增幅降至千戶以下，9月更出現首度負成長、減少逾580戶，顯示整體風控效果逐步顯現。

不過，AI模型誤判也引發民怨。顏寬恆指出，有銀行因AI判定異常而封鎖民眾帳戶，導致無法使用。

彭金隆說，帳戶管控分為兩類：若為檢調凍結的警示帳戶，銀行不得自行解控；若屬金融機構自行管控，目的在確認、查證資金異常來源，並要求客戶重新進行KYC認證。

對AI鎖錯帳戶爭議，金管會要求銀行提出改善方案，並明確訂出四大措施。一、精準調控，AI模型優化：將鎖錯案例回饋修正演算法，提高篩查準確度。

二、設立專線與快速處理機制：民眾可即時反映問題，簡易案件應可線上解控。

三、提供24小時解控服務：確保民眾夜間亦可解除誤鎖，簡易案件應於1小時內完成。

四、落實風險分級判斷：低風險案件得即時授權解控，避免一體封鎖。

金管會強調，未來將把此議題納入打詐委員會討論，要求銀行依據RBA（風險導向原則）分層管理，兼顧「防詐效率」與「民眾權益」，避免AI成為新的擾民來源。