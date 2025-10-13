台股抗跌！彭金隆讚「投資人判讀能力成熟 」國安基金進場與否回應了

美中貿易戰升溫、矽土出口受限、美股上周重挫，台股13日開盤一度跌逾800點。立委林德福在財委會質詢金管會主委彭金隆關切台股抗震力。彭金隆說，台股已相較美股跌幅明顯收斂，顯示投資人面對消息面衝擊的解讀能力已大幅提升，強調市場最終仍將回歸基本面。

截至早上9點50分，台股下跌580點，約落在26,764點。

彭金隆指出，近期國際局勢動盪，關稅與貿易爭端使市場情緒波動，但台股表現相對穩健，「從10月10日的消息面干擾，今日台股下跌幅度與美股相比已明顯收斂，投資人消化與判讀能力提升不少。」

林德福追問國安基金是否因應美中衝突進場，彭金隆表示，國安基金屬財政部權責，金管會不評論。不過，美中是全球兩大經濟體，其任何舉措都會牽動全球資本市場，金管會將密切注意後續發展。

至於市場機制與穩定性，彭金隆強調，金管會期望市場回歸制度化運作，透過資訊充分揭露與穩健監理，讓市場自然反映基本面，不因短期消息面波動而失衡。

對於台股半年飆漲萬點現象，彭金隆指出，全球股市普遍創高，反映全球經濟結構的重大變化，「台灣企業營收與獲利數據表現優異，基本面是最重要支撐，消息面最終仍會回歸基本面。」

針對傳產業受關稅衝擊疑慮，彭金隆表示，金融體系將持續透過資本市場與融資支持，協助企業穩健因應外部挑戰。