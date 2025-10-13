股匯雙殺新台幣貶破30.6元 早盤貶勢未擴大
國慶連假期間，中國祭出稀土出口管制，美國也宣布將大幅拉高對中關稅稅率回敬，利空衝擊之下，台灣今天股匯齊跌，台股開盤一度暴跌800點，新台幣兌美元也應聲貶破30.6元價位。
中國祭出稀土出口管制，美國總統川普批評北京當局採取敵對貿易行為，宣布11月起對中國進口商品加徵100%新關稅，引發美股10日重挫。
美股連假期間重摔，引發修正賣壓，台股今天開盤暴跌逾800點，新台幣兌美元同步下挫，今早以30.57元開盤後，迅速跌破30.6價位，最低觸及30.62元，貶值7.5分，但貶勢未進一步擴大。
匯銀人士分析，原本市場憂心美中貿易戰升溫，利空重擊之下，恐讓台灣上演股匯雙殺，不過川普凌晨發文稱美國希望幫助中國、而非傷害，態度似有軟化，平復市場的悲觀情緒，金融市場可能趁勢修正，但不至於太恐慌。
