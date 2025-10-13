新台幣貶破30.6元 Fed主席候選名單減至5人、最快明年1月提名

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
受到美股上周五收盤重挫影響，台股開低，新台幣匯價以30.57元開盤，貶值2.5分，開盤後15分鐘內再貶破30.6。

市場關注Fed動向，外媒指稱美財長Bessent已將Fed主席候選名單從11人縮減至5人，最快可望於明年1月提名，惟不一定直接出任主席職位，其中入選的5人包括Fed監管副主席Bowman、理事Waller、白宮國家經濟委員會主任Hassett、前Fed理事Warsh，以及貝萊德固定收益投資長Rieder。

匯銀引述指出，Fed理事Waller表示，仍支持進一步降息，惟當前勞動市場與經濟成長呈現矛盾訊號，貨幣政策須謹慎操作，以避免過度反應，並表示對年底前再降息兩碼的進程感到滿意，但不該走得比這更快。

