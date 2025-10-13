聽新聞
民營銀行 進軍虛擬資產保管

聯合報／ 記者黃于庭／台北報導
看準虛擬資產市場潛力，加上監理環境逐漸明朗，國內多家銀行參與虛擬資產保管業務試辦，其中以民營銀行較積極。（路透）
繼聯邦銀行九月宣布與交易平台業者MaiCoin集團合作，正式啟動虛擬資產保管試辦業務後，傳出凱基銀行也將於最快十一月前後、最慢年底前上線試辦業務。截至目前共有四家民營銀行已獲准試辦，一家銀行正在申請中；公股銀則在向交易平台業者探詢階段，但尚未遞件申請試辦業務。

金管會指出，目前共有四家銀行獲准參與「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，包括聯邦銀行、凱基銀行、中國信託商業銀行與國泰世華銀行，另有台新銀行正在申請中。金管會表示，將依試辦成果作為後續增訂相關監理規範與推動政策的參考指標，逐步發展虛擬資產保管服務。

據了解，凱基銀行確定與國內大型虛擬資產交易所合作，力拚十一月上線，試辦期間主要是保管交易平台業者的客戶存放於平台的虛擬幣，不直接面對一般投資人，而這也是目前多數銀行採行的做法。

業界人士指出，銀行初期多以小規模試辦進行，例如僅保管約一枚比特幣或等值台幣千萬元的資產，主要目的是測試流程和保管業務的可行性，同家加密貨幣交易所可能和多家銀行合作。

目前民營銀行積極搶進這塊市場，大多已找好合作交易所夥伴，例如聯邦銀行與MaiCoin集團、凱基銀行也可能與國內規模前兩大的幣託集團合作。此外，業內人士透露，公股銀行如華南銀也有陸續在向各交易所探詢合作機會，不過截至目前都還沒有向金管會遞件申請試辦保管業務。

對銀行而言，虛擬資產保管涉及技術與資安、風險管理問題，虛擬資產交易是廿四小時全年無休，需冷、熱錢包搭配地端機器，如要採取更進階的設備，還要找尋合適的設備商，與保管技術早已相對成熟的交易平台業者相比，銀行業者需要時間摸索及評估可行性。

業內人士說，銀行業者之所以積極布局，除看準虛擬資產市場潛力，也反映監理環境逐漸明朗，同時，這也符合金管會監理觀點—讓傳統金融業者加入，透過保管交易平台的虛擬資產，間接提升大眾對該市場的信任。

金管會分階段納管虛擬資產及交易業務事業（ＶＡＳＰ），除將「虛擬資產服務法」草案報院，今年再開放銀行以試辦方式參與虛擬資產保管，為傳統金融與虛擬資產市場搭起制度化橋梁。

銀行試辦虛擬資產保管業務情形 製表／黃于庭
虛擬貨幣 銀行業

