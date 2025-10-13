聽新聞
台幣回貶有助回沖利益 傳統產業下半年業外看俏

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

台幣匯率逐步回穩，帶動傳統產業下半年業外看俏。不少廠商表示，在新台幣匯率30元以下時，有保留大部分美元，近期新台幣回貶，有助於第2季帳列業外匯兌損失回沖，將反映在第3季財報上，第4季營運也看好。

新台幣在歷經5月激烈升值後，波動度已減弱許多，且美元指數已有低檔止穩跡象，加上央行多次表示，新台幣快速升值條件已不存在，預期後續將呈大區間整理格局，估計在29元至31元間震盪。

近期台幣連四貶，連假前的9日（上周四）收在30.545元、貶1分。今年第2季新台幣升值約12%，讓不少企業出現巨額匯兌損失，近幾日新台幣回貶，預期第3季會有回沖利益。

業界表示，只要新台幣匯率趨穩、不出現飆升情形，第4季傳統旺季可期，有機會呈現「先蹲後跳」格局。

足球鞋龍頭志強就指出，目前整體訂單能見度已看到明年第1季初，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，只不過消費市場端出現觀望，但整體來看相對穩健；而隨著新台幣匯率回穩，預期營運可望逐季增溫。

