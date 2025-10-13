投資台股 金融業帳面收益創高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

台股漲，金融業成最大贏家。據金管會統計，8月底銀行業台股未實現利益衝上4,310億元寫新高，壽險與券商也同步加碼，金融三業單月合計淨加碼318億元，前八月淨加碼167億元，扭轉前七月減碼趨勢。降息循環啟動，金融業可望持續受惠。

以各業別觀察，8月銀行業續減碼台股236億元、連二賣，主因趁台股走揚，降低曝險部位以穩定淨值。也因台股一路走揚，銀行業台股帳上未實現利益連四個月攀升，8月底4,310億元寫史上最佳戰績，有助淨值與資本適足率，有效緩解上半年因台幣升值導致金融資產評價損失，減緩配息縮水壓力。

壽險業8月回補台股318億元。業者指出，部分業者先行實現資本利得、拉高現金部位，8月再逢低回補布局；其次，因分紅保單需維持二至三成股票配置以維持長期分紅利益，新保費流入後自帶買盤動能，也推升回補需求。8月券商也買股236億元，連二買，法人認為美降息後，將釋放流動性，帶動整體金融業投資情緒回暖。

台股 金融業 銀行業

延伸閱讀

台股恐跌1600點？散戶反向喊「全力做多」信心爆棚

台股長期不會輸？網友一句話打臉「買低賣高」理論

富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣」

有人恐慌嗎？台股預告千點跌…網喊「怕跌不夠深」

相關新聞

銀行試辦虛擬幣保管業務 聯邦、凱基、中信、國泰世華拿到通行證

繼聯邦銀行9月初宣布與國內交易平台業者MaiCoin集團合作，正式啟動虛擬資產保管試辦業務後，傳出凱基銀行也將於最快11...

遠東銀提供虛擬資產金流服務

全球虛擬資產討論度持續升溫，金管會研議的虛擬資產服務法草案也廣受各界關注，遠東銀行超前部署，成為全台第一家、也是目前唯一...

一銀「金曲饗宴」 傳遞正能量

第一銀行文教基金會長期深耕本土音樂與藝術文化，舉辦大型交響音樂會備受各界肯定，今年壓軸場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會8日...

金融三業補債迎降息潮 8月合計買進2,939億元

降息潮要來了，金融業加速補債。據金管會統計，2025年8月金融三業合計補債2,939億元，是近兩年半來最大買債規模，連兩...

台新新光金點亮國慶夜空

今年雙十國慶台北夜空迎來結合科技的新創舉，台新新光金控合併後首秀，獨家贊助台北101首次結合「煙火＋無人機」的國慶展演，...

投資台股 金融業帳面收益創高

台股漲，金融業成最大贏家。據金管會統計，8月底銀行業台股未實現利益衝上4,310億元寫新高，壽險與券商也同步加碼，金融三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。