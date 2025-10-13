投資台股 金融業帳面收益創高
台股漲，金融業成最大贏家。據金管會統計，8月底銀行業台股未實現利益衝上4,310億元寫新高，壽險與券商也同步加碼，金融三業單月合計淨加碼318億元，前八月淨加碼167億元，扭轉前七月減碼趨勢。降息循環啟動，金融業可望持續受惠。
以各業別觀察，8月銀行業續減碼台股236億元、連二賣，主因趁台股走揚，降低曝險部位以穩定淨值。也因台股一路走揚，銀行業台股帳上未實現利益連四個月攀升，8月底4,310億元寫史上最佳戰績，有助淨值與資本適足率，有效緩解上半年因台幣升值導致金融資產評價損失，減緩配息縮水壓力。
壽險業8月回補台股318億元。業者指出，部分業者先行實現資本利得、拉高現金部位，8月再逢低回補布局；其次，因分紅保單需維持二至三成股票配置以維持長期分紅利益，新保費流入後自帶買盤動能，也推升回補需求。8月券商也買股236億元，連二買，法人認為美降息後，將釋放流動性，帶動整體金融業投資情緒回暖。
