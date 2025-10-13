金融三業補債迎降息潮 8月合計買進2,939億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
降息潮要來了，金融業加速補債。 路透
降息潮要來了，金融業加速補債。 路透

降息潮要來了，金融業加速補債。據金管會統計，2025年8月金融三業合計補債2,939億元，是近兩年半來最大買債規模，連兩個月補債達5,233億元，使前八月補債量一舉攀升到2,036億元，終結前七月的砍債潮。

金控主管分析，8月市場預期美國將啟動降息循環，美國10年期公債已走低到4.24%，市場預估降息後將再往4%靠攏，使業者逢低布局。殖利率與價格成反向。

分業觀察，銀行8月補債1,742億元寫19個月新高，更是金融三業最大買盤。主因一是8月美元對台幣升值2.25%，海外債折算台幣後帳面價值增加；二是銀行提前布局降息行情，短期可賺養券利差，長期有望收割資本利得。

以銀行六成持海外債估算，剔除美元升值的匯率因素，銀行業8月補債約457億元，顯示銀行業仍看好降息行情，提前布局卡位。

數據顯示，8月底銀行債券未實現損失降至670億元，連續三個月低於千億元，寫近三年半新低，回到美國2022年3月暴力升息前水位，舊債評價壓力大幅減輕。

壽險業8月更大補債1,180億元，連兩個月都有千億補債買盤。業者指出，8月較具指標的美國穆迪A級公司債殖利率持平在5.76%，提供業者布局機會。券商也同步加碼17億元，連續四個月加碼，展現對後市看好。

累計前八月來看，壽險業加碼1,768億元是買盤主力，券商加碼擴大到252億元，銀行業則逆轉為加碼16億元。整體金融三業已從前七月拋債903億元，大逆轉為加碼2,036億元。

換言之，上半年因川普關稅政策衝擊美元大貶，金融業對美債信心下滑而大幅砍債，但7月起隨降息預期升溫，金融三業逆轉補債2,294億元，8月更大買2,939億元，投資基調已由保守轉為積極卡位。

降息 美國

延伸閱讀

逼普亭上談判桌？美國助烏克蘭襲俄羅斯煉油廠 合作內幕曝光

美國政府關門 全球公債機會開啟

中國打稀土戰 美國須扶植產業鏈抗衡

穆迪示警：美21州和華府瀕臨經濟衰退

相關新聞

銀行試辦虛擬幣保管業務 聯邦、凱基、中信、國泰世華拿到通行證

繼聯邦銀行9月初宣布與國內交易平台業者MaiCoin集團合作，正式啟動虛擬資產保管試辦業務後，傳出凱基銀行也將於最快11...

遠東銀提供虛擬資產金流服務

全球虛擬資產討論度持續升溫，金管會研議的虛擬資產服務法草案也廣受各界關注，遠東銀行超前部署，成為全台第一家、也是目前唯一...

一銀「金曲饗宴」 傳遞正能量

第一銀行文教基金會長期深耕本土音樂與藝術文化，舉辦大型交響音樂會備受各界肯定，今年壓軸場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會8日...

金融三業補債迎降息潮 8月合計買進2,939億元

降息潮要來了，金融業加速補債。據金管會統計，2025年8月金融三業合計補債2,939億元，是近兩年半來最大買債規模，連兩...

台新新光金點亮國慶夜空

今年雙十國慶台北夜空迎來結合科技的新創舉，台新新光金控合併後首秀，獨家贊助台北101首次結合「煙火＋無人機」的國慶展演，...

投資台股 金融業帳面收益創高

台股漲，金融業成最大贏家。據金管會統計，8月底銀行業台股未實現利益衝上4,310億元寫新高，壽險與券商也同步加碼，金融三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。