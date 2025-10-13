遠東銀提供虛擬資產金流服務

全球虛擬資產討論度持續升溫，金管會研議的虛擬資產服務法草案也廣受各界關注，遠東銀行（2845）超前部署，成為全台第一家、也是目前唯一主動提供虛擬資產投資者專屬金融服務的銀行。遠銀Bankee社群銀行表示，遠銀已負責全台高達97％虛擬資產交易金流，是台灣虛擬資產出入金的主要銀行。

過去，這個快速成長的投資族群長期沒有傳統金融體系願意給予服務，遠銀Bankee看見其需求與風險，率先投入資源，打造安全合規的虛擬資產金流環境，讓這些被忽略的用戶首次被正式納入金融保障體系。遠銀Bankee是遠東銀行推出的數位社群銀行，以「社群圈」為核心，透過分享推薦碼、邀請親友加入，讓參與者都能享有優惠活存、高額回饋等金融服務。

虛擬資產投資者在進行法幣出入金時，面臨複雜且容易出錯的繁瑣流程，為了讓虛擬資產投資者和虛擬資產交易所都能享有更便利安全的交易環境，遠銀Bankee「虛擬資產專屬帳戶」整合幣託集團 BitoPro、和現代財富MaiCoin等交易所的API，讓出入金平均處理時間大幅縮減至最快3秒，較業界平均快50%，為投資人省下寶貴時間。

遠銀Bankee的Bankee App提供極簡開戶流程，5分鐘內完成線上開戶，虛擬資產使用者可在Bankee App的主畫面上，點擊進入虛擬資產投資交割帳戶的頁面，再點選「入金」按鈕，即可入金到之前已設定完成的虛擬資產交易所帳號。