銀行跨足新興領域 兩種模式

為參與虛擬資產業這個新興市場，銀行投入虛擬資產保管試辦業務，據了解，現階段業務模式大致可分為兩路，一是以交易所為主要合作對象的「B2B」模式，二是直接服務高資產客戶的「B2C」模式，而在保管方式也有差異，如採用主流技術架構的私鑰管理方式，也有採用列印私鑰、或以USB錢包方式儲存，但都採離線儲存。

據了解，目前聯邦銀行與凱基銀行都採取B2B模式，主要為交易平台業者提供保管服務，並不直接面對個別投資人。與B2B模式不同，國泰世華銀行此次試辦則鎖定高資產客戶族群，屬於直接對客戶的「B2C」模式。國泰世華銀行指出，因觀察到這群客戶對於將虛擬資產納入資產配置深感興趣，但最在意信賴與整合，希望由單一可靠的金融機構提供高強度的安全保障，解決高資產客戶對交易所風險或個人私鑰管理複雜性的擔憂。