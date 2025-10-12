降息潮要來了！金融三業8月砸近3000億元 補債買盤

降息潮要來了，金融業加速補債。據金管會統計，2025年8月金融三業合計補債2,939億元，是近兩年半來最大買債規模，連兩個月補債達5,233億元，使前八月補債量一舉攀升到2,036億元，終結前七月的砍債潮。

金控主管分析，8月市場預期美國將啟動降息循環，美國十年期公債已走低到4.24%，市場預估降息後將再往4%靠攏，使業者逢低布局。殖利率與價格成反向。

分業觀察，銀行8月補債1,742億元寫19個月新高，更是金融三業最大買盤。主因一是8月美元對台幣升值2.25%，海外債折算台幣後帳面價值增加；二是銀行提前佈局降息行情，短期可賺養券利差，長期有望收割資本利得。

以銀行六成持海外債估算，剔除美元升值的匯率因素，銀行業8月補債約457億元，顯示銀行業仍看好降息行情，提前布局卡位。

數據顯示，8月底銀行債券未實現損失降至670億元，連續三個月低於千億元，寫近三年半新低，回到美國2022年3月暴力升息前水位，舊債評價壓力大幅減輕。

壽險業8月更大補債1,180億元，連兩個月都有千億補債買盤。業者指出，8月較具指標的美國穆迪A級公司債殖利率持平在5.76%，提供業者布局機會。券商也同步加碼17億元，連續四個月加碼，展現對後市看好。

累計前八月來看，壽險業加碼1,768億元是買盤主力，券商加碼擴大到252億元，銀行業則逆轉為加碼16億元。整體金融三業已從前七月拋債903億元，大逆轉為加碼2,036億元。

換言之，上半年因川普關稅政策衝擊美元大貶，金融業對美債信心下滑而大幅砍債，但7月起隨降息預期升溫，金融三業逆轉補債2,294億元，8月更大買2,939億元，投資基調已由保守轉為積極卡位。