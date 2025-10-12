股海大贏家！銀行業8月帳上賺逾4300億元攀峰 撐淨值穩配息

台股漲，金融業成最大贏家。據金管會統計，8月底銀行業台股未實現利益衝上4,310億元寫新高，壽險與券商也同步加碼，金融三業單月合計淨加碼318億元，前八月淨加碼167億元，扭轉前七月減碼趨勢。降息循環啟動，金融業可望持續受惠。

以各業別觀察，8月銀行業續減碼台股236億元、連二賣，主因趁台股走揚，降低曝險部位以穩定淨值。

也因台股一路走揚，銀行業台股帳上未實現利益連四個月攀升，8月底4,310億元寫史上最佳戰績，有助淨值與資本適足率，更有效緩解上半年因台幣升值導致的金融資產評價損失，減緩配息縮水壓力。

壽險業8月回補台股318億元。業者指出，部分業者先行實現資本利得、拉高現金部位，8月再逢低回補布局；其次，因分紅保單需維持2~3成股票配置以維持長期分紅利益，新保費流入後自帶買盤動能，也推升回補需求。

8月券商也買股236億元，連二買，法人認為，美降息後，將釋放新一波流動性，券商提前卡位行情，帶動整體金融業投資情緒回暖。

9月美正式重啟降息循環，再帶動台股飆漲6.5%，有利壽險業實現股票資本利得補獲利，也再推升銀行業帳上未實現利益，銀行業可望成為股海最大贏家。

金融圈進一步觀察，即便9月台股大漲，但在除息行情結束後，銀行業多採降低股票水位來減少曝險，避免股價波動影響淨值；壽險則傾向賣股實現利得，以預作第四季美國降息後金融環境轉變的準備。

金管會公布2025年8月底金融三業國內外股票投資餘額3兆7,768億元（市價列帳），月增5.3%遠高於同月台股上漲2.9%，顯示降息前夕金融業全面回補布局。

累計前八月，銀行加碼514億元，依舊是撐盤主力；券商反轉先前減碼，加碼65億元；壽險業減碼手筆也收斂到412億。金融三業合計對台股淨加碼167億元，成功逆轉前七月淨減碼151億元的局勢。

再以國外股市來看，壽險業8月底持國外股票市值5,850億元，月增15.5%遠高於美國S&P指數同期漲1.9%，推算8月加碼美股687億元。整體壽險業8月對國內外股市合計加碼1,005億元，累計前八月減碼收斂到660億元。

法人認為，金融業在國內外股市積極布局，展現出對降息後，市場前景的樂觀態度，金融業有望在穩健操作與靈活布局間取得平衡，進一步推升全年獲利與淨值。