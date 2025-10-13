台新新光金點亮國慶夜空

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金合併後首秀，攜手台北101點亮國慶夜空。新光人壽副董事長洪士琪（左起）、台北101董事長賈永婕、台新新光金控總經理林維俊、台北101總經理朱麗文合影。台新新光金／提供
今年雙十國慶台北夜空迎來結合科技的新創舉，台新新光金控（2887）合併後首秀，獨家贊助台北101首次結合「煙火＋無人機」的國慶展演，於10日晚間10時盛大推出。

璀璨煙火綻放天際，結合500台無人機群飛，打造前所未見的視覺盛典，點亮台北夜空，讓民眾共同見證屬於「TAIWAN」的榮耀時刻。

台新新光金控總經理林維俊更親自帶領旗下各子公司的董事長、總經理一同出席，與台北101董事長賈永婕共同見證這歷史性的一刻，展現企業追求創新、跨界共榮的決心與實力。

台新金控與新光金控7月24日正式合併，成為全台第四大金控，秉持「認真、創新、永續」的核心精神，此次與台北101合作，不僅是支持國慶展演，更代表著企業以創新精神結合科技、文化、藝術與永續，展現金融業多元跨界合作的嶄新面貌。

台新新光金控總經理林維俊表示，能與台北101攜手，呈現首場國慶「煙火＋無人機」展演的意義非凡，這不僅是藝術與科技的結合，更代表台新新光金控對創新的承諾，將持續和大家共創更耀眼的未來。

在展演中，台北101全棟煙火璀璨綻放，同時搭配科技感十足的無人機群飛，在台北夜空勾勒出亮麗的夜景。過程中，台新銀行Richart也驚喜現身，以頭戴生日帽、手捧蛋糕的可愛形象在空中亮相，陪伴民眾慶祝國慶。這場展演突破了場域與技術的限制，也是信義區首度迎來「煙火＋無人機」雙重盛典，呈現創新科技與藝術表現的完美結合，為國慶的慶賀方式寫下嶄新的篇章。

除了國慶夜的盛大展演外，台新新光金控於10日至12日連續三晚，在台北101以「智慧好夥伴」的品牌形象進行大樓點燈互動，陪伴民眾歡度連假。

林維俊表示，台新新光金控將持續在學術、教育、藝文、體育、公益與環境保護等各面向積極參與，善盡企業社會責任，以最認真的態度扮演最值得信賴的智慧好夥伴。

台新新光金控 國慶 台北101

相關新聞

銀行試辦虛擬幣保管業務 聯邦、凱基、中信、國泰世華拿到通行證

繼聯邦銀行9月初宣布與國內交易平台業者MaiCoin集團合作，正式啟動虛擬資產保管試辦業務後，傳出凱基銀行也將於最快11...

遠東銀提供虛擬資產金流服務

全球虛擬資產討論度持續升溫，金管會研議的虛擬資產服務法草案也廣受各界關注，遠東銀行超前部署，成為全台第一家、也是目前唯一...

一銀「金曲饗宴」 傳遞正能量

第一銀行文教基金會長期深耕本土音樂與藝術文化，舉辦大型交響音樂會備受各界肯定，今年壓軸場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會8日...

金融三業補債迎降息潮 8月合計買進2,939億元

降息潮要來了，金融業加速補債。據金管會統計，2025年8月金融三業合計補債2,939億元，是近兩年半來最大買債規模，連兩...

台新新光金點亮國慶夜空

今年雙十國慶台北夜空迎來結合科技的新創舉，台新新光金控合併後首秀，獨家贊助台北101首次結合「煙火＋無人機」的國慶展演，...

投資台股 金融業帳面收益創高

台股漲，金融業成最大贏家。據金管會統計，8月底銀行業台股未實現利益衝上4,310億元寫新高，壽險與券商也同步加碼，金融三...

