一銀「金曲饗宴」 傳遞正能量

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第一銀行文教基金會舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」台中場音樂會，第一銀行董事長邱月琴邀請貴賓及公益團體共襄盛舉。第一銀行文教基金會／提供
第一銀行文教基金會長期深耕本土音樂與藝術文化，舉辦大型交響音樂會備受各界肯定，今年壓軸場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會8日於台中國家歌劇院登場，除了邀請第一金融集團貴賓客戶參與，也將音樂會結合社會公益，邀請「伊甸基金會」的朋友共襄盛舉，透過音樂傳遞正向力量。

本次音樂會由享譽國際的「長榮交響樂團」開場，陸續演奏《西城故事》、《泰伊思冥想曲》及《悲慘世界》等經典曲目，接著由「Wassafoli & Friends」非洲鼓樂團，帶來《Bonse Aba》、《Fore》及《傳統非洲鼓舞組曲》等作品，展現原始節奏與文化底蘊的完美融合；另外，邀請實力派歌手林俊逸及黃妃重磅登場，陸續帶來《傳奇》、《女人花》、《新18姑娘》及《誰人甲我比》等多首著名歌曲，讓現場聽眾聽得如癡如醉，堅強的演唱實力贏得全場熱烈掌聲。

第一銀行文教基金會長期致力於社會公益，力挺本土藝術文創，自2006年起累計舉辦53場大型音樂會，吸引逾14萬人次欣賞；亦長期攜手台大醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，提供生命鬥士表演舞台，並認養學校、捐助弱勢學童安心就學，同時深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，更積極改善「無醫鄉」問題，讓當地居民能獲得較完善的醫療資源。

此外，第一銀行將溫暖與關懷從台灣出發，打造金融業首家結合公益活動之彩繪貨櫃「小粉獅海外彩繪書屋」，為非洲赤貧國家孩童貢獻一己之力，今年更勇奪「國家品牌玉山獎」九項大獎，連續四年榮獲國家級肯定。

展望未來，第一銀行及第一銀行文教基金會將秉持著取之於社會，用之於社會的精神，發揮企業影響力，持續關懷弱勢族群，為台灣帶來更多溫暖及正能量。

第一銀行 音樂會 非洲

