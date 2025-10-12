銀行8月續增債減股 單月加碼債券創今年最大量

台股近期頻創新高，不過銀行業領完股利後，也適時調節台股，並積極增持債券，卡位降息行情。金管會統計顯示，銀行業8月加碼債券1742億元，創下今年以來單月債券加碼最大規模，台股反手賣股236億元，連續2個月減碼股市。

如果以帳面價值計算，金管會統計顯示，今年8月底金融三業國內外股票投資餘額為3兆7768億元，債券部位則為30兆7915億元。

金管會統計金融三業持有股債狀況，國銀今年8月底持有債券投資成本為9.52兆元，年增2706億元，至於股票投資成本為4892億元，年增50億元。

觀察銀行業今年前8月股債布局狀況，台股近期頻創新高，不過隨著股利到手，銀行8月也調節減碼台股236億元，連續2個月減碼台股，不過前8月銀行業累計仍是加碼台股514億元；由於市場盼先卡位9月降息行情，銀行8月持續大幅加碼債券1742億元，創下今年以來債券單月加碼最大量。

保險業8月底持有債券部位達20兆9664億元，其中，壽險業持有債券部位20兆8605億元，月增5406億元，產險業持有債券部位達1059億元，月增16億元；股市部分，壽險業與產險業今年8月底持有股票金額分別為2兆6353億元與550億元，月增1677億元與39億元。

如果進一步觀察壽險業資金運用情形，8月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達22兆670億元，月增4757億元，占資金比重從67%上揚到67.4%。壽險業8月底持有台股部位為2兆503億元，月增893億元，占資金比重從6.1%增至6.3%。

至於壽險業持有國內、外現金部位分別達6785億元及4418億元，合計整體現金水位為1兆1203億元，結束連4個月上升趨勢轉為月減527億元。

統計證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本，截至8月底，券商持有國內債券成本為1554.16億元，外國債券成本為2715.46億元，國內股票持有成本為1534.48億元，外國股票持有成本為49.25億元，除了國內債券之外，其餘皆較7月底增加。