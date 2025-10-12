快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
看好AI和降息，金融業三業8月大手筆加碼股債逾4200億。圖／本報資料照片
看好AI和降息，金融業三業8月大手筆加碼股債逾4200億。圖／本報資料照片

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，在看好國內外股市受惠AI浪潮的帶動之下，壽險業和證券業領完股利之後並沒有出場，反而繼續加碼台股，其中壽險業8月大手筆加碼國內外股票超過千億，可說是今年的最大手筆。

而在債市方面，看好美國聯準會在9月的降息利多，金融三業則有志一同，8月同步大舉加碼美債為主的海外債券，銀行8月加碼1742億、壽險業者加碼725億、證券業者加碼42.52億元，另外壽險業者和券商再各加碼台債654億和52.52億元，合計金融三業在八月份大買國內外債券3216.04億元，在聯準會9月降息之前展現了今年買債的最大手筆。

加碼股市的不只是壽險，也包括了證券業。根據金管會的最新統計推算壽險業加碼台股的數字，壽險業在8月加碼台股大約318億、加碼海外股市大約687億，合計1005億元單月破千億的水準，和壽險業在7月大賣台股大約745億，加碼海外股票154億元，壽險業在8月對台股轉賣為買，而且更積極加碼海外股票，很明顯看好後市。

證券業則是7月加碼台股418.2億之後，8月再加碼台股266.72億，國外股票也加碼9.61億元，和壽險業者可說對股市的看法有志一同。不過，銀行業則跟壽險和證券業的看法不同，銀行業在7月已看到獲利了結的動作，對台股減碼197億，而在8月則看到更大的減碼力道，對台股繼續減持236億元。

壽險業在8月的國內債券ETF的部位1兆7091億元，比7月的1兆6701億元增加接近400億元，主要也基於匯率避險的考量。

以上壽險業的股債投資計算，主要有考量到國內加權指數8月上漲2.93%、S&P500指數8月上漲1.91%、台幣貶值2.25%，美債平均上漲0.04%，海外債非AC比重10%、十年期以上台灣公債價格在八月下跌0.44%等條件來設算。

