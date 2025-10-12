快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

兆豐證券50位志工 清除180公斤強勢外來入侵種

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
從園區導覽到實地移除，兆豐證券董事長陳佩君及總經理吳明宗率領同仁親手清除強勢外來入侵種植物，以行動守護都市綠地，落實生態保育理念。兆豐證券／提供
從園區導覽到實地移除，兆豐證券董事長陳佩君及總經理吳明宗率領同仁親手清除強勢外來入侵種植物，以行動守護都市綠地，落實生態保育理念。兆豐證券／提供

兆豐證券攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧走進自然，日前於南港國家生技研究園區舉辦生態志工服務活動，號召近50位同仁及眷屬參與，合力清除約180公斤強勢外來入侵種植物，為原生物種騰出生長空間，以實際行動守護都市生態。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，國家生技研究園區以「最小開發、最大生態」為原則打造都市少見的自然生態場域，這與兆豐證券推動永續金融的理念相呼應，有感於生物多樣性是維繫生態穩定的關鍵，透過舉辦自然生態志工活動，讓同仁親身體驗、身體力行。陳佩君強調金融服務不僅追求經濟價值，更應兼顧生態與社會責任。兆豐證券總經理吳明宗指出，透過親身參與志工行動，讓同仁對都市綠地價值有更深刻的認識，也反思在環境永續應承擔的責任。

這次活動結合園區導覽、生態講座與強勢外來入侵種移除實作，讓志工全面認識都市綠地的生態價值。環境教育講師何秋霖以「園來如此」為主題，介紹園區在興建過程中如何兼顧開發與保育，以及定期清除強勢外來入侵種與復育原生物種的努力。生態老師陳建中則引用黃石公園「狼群如何改變河流」案例，強調關鍵物種對生態平衡的重要性，並提醒真正的發展必須建立在不影響其他生命的前提下，才能實現共榮。

在實作環節，志工分組進入生態池周邊草地，由專業生態老師指導，親手清除大花咸豐草、粉紅纓絨花、黃紅纓絨花等強勢外來入侵種。透過實際操作，瞭解強勢外來入侵種對生態的影響以及復育原生植物的重要性，最終，志工合力清除約180公斤外來種，為原生生態恢復與多樣性保育提供助力。

兆豐證券長期投入永續與社會關懷，本次生態志工活動不僅是一次性行動，更是持續落實「尊重生命」理念的起點。未來，兆豐證券將結合更多環境教育與志工行動，深化金融業在生態保育與社會責任的實踐，攜手社會各界打造更友善的永續環境。

兆豐 志工

延伸閱讀

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

北投影視音園區有廠商願投標？ 文化局：需經過「這項」才算得標

永昕攜日企 設合資公司

債市新契機到來！兆豐證投資利器「兆好Bond」掌握降息良機

相關新聞

匯市最前線／台幣30.2~30.8元整理

新台幣連四貶，上周四（9日）收盤貶值1分，貶幅0.03%，以30.545元作收。

今年前九月壽險傳統保單收入大增 利變型貢獻大

壽險業明年接軌國際會計制度IFRS 17，其中代表未來可逐年釋出利潤的「合約服務邊際」（CSM）成為關鍵指標，壽險業者近...

六大壽險業者長期獲利指標將達陣

合約服務邊際（CSM）是投資人評估壽險業者長期獲利能力的重要指標，國際財報準則IFRS 17允許回溯過去年度的保單CSM...

10年期信貸競爭白熱化 凱基銀與三家純網銀協助緩解資金壓力

繼凱基銀行及連線（LINE Bank）銀行之後，樂天銀行本月起也加入 「10年期信用貸款」之列，加上將來銀行亦有特定的1...

美元定存優利最高衝12% 將來銀行推開業來最具競爭力回饋專案

國銀瞄準10月連假多及年底旅遊旺季，針對外幣需求祭出高利及換匯讓分搶市，純網銀將來銀行推新戶美元存款12％優利，強調本波...

金管會主委彭金隆將赴立院報告 四大議題受關注

金管會主委彭金隆將於13日在立法院財政委員會會議報告近期業務概況及備詢，預計答詢間將討論外界最關心的四大議題，一是普發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。