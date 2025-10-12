兆豐證券50位志工 清除180公斤強勢外來入侵種

兆豐證券攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧走進自然，日前於南港國家生技研究園區舉辦生態志工服務活動，號召近50位同仁及眷屬參與，合力清除約180公斤強勢外來入侵種植物，為原生物種騰出生長空間，以實際行動守護都市生態。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，國家生技研究園區以「最小開發、最大生態」為原則打造都市少見的自然生態場域，這與兆豐證券推動永續金融的理念相呼應，有感於生物多樣性是維繫生態穩定的關鍵，透過舉辦自然生態志工活動，讓同仁親身體驗、身體力行。陳佩君強調金融服務不僅追求經濟價值，更應兼顧生態與社會責任。兆豐證券總經理吳明宗指出，透過親身參與志工行動，讓同仁對都市綠地價值有更深刻的認識，也反思在環境永續應承擔的責任。

這次活動結合園區導覽、生態講座與強勢外來入侵種移除實作，讓志工全面認識都市綠地的生態價值。環境教育講師何秋霖以「園來如此」為主題，介紹園區在興建過程中如何兼顧開發與保育，以及定期清除強勢外來入侵種與復育原生物種的努力。生態老師陳建中則引用黃石公園「狼群如何改變河流」案例，強調關鍵物種對生態平衡的重要性，並提醒真正的發展必須建立在不影響其他生命的前提下，才能實現共榮。

在實作環節，志工分組進入生態池周邊草地，由專業生態老師指導，親手清除大花咸豐草、粉紅纓絨花、黃紅纓絨花等強勢外來入侵種。透過實際操作，瞭解強勢外來入侵種對生態的影響以及復育原生植物的重要性，最終，志工合力清除約180公斤外來種，為原生生態恢復與多樣性保育提供助力。

兆豐證券長期投入永續與社會關懷，本次生態志工活動不僅是一次性行動，更是持續落實「尊重生命」理念的起點。未來，兆豐證券將結合更多環境教育與志工行動，深化金融業在生態保育與社會責任的實踐，攜手社會各界打造更友善的永續環境。