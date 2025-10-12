永豐金證券全天候風控模型助投資人應對市場波動 量化交易助理性決策

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，惟美關稅政策具不確定性。永豐金證券自研的「全天候風控模型」具有守住風險的關鍵量化技術，模型實測成功在今年4月守住關稅的系統性風險。回顧今年台股走勢，4月大跌至10月2日，大盤不但已經反彈、漲幅更已超過50%，然而在8-9月波動加劇、指數回到前波高點時，不少投資人「懼高」紛紛提早下車，也因此錯過後面的大漲行情。

永豐金證券表示，在高點猶豫是人之常情，但從量化角度來看，情緒並非決策因子，量化交易的優勢，就在於能理性根據訊號操作，而非憑藉主觀臆測，更不會因為指數創高就預設高點。根據「全天候風控模型」的避險燈號顯示，8-9月並未出現緊縮訊號，若8月下車的投資人，至今恐錯過大盤14%的報酬。以現況來說，目前的燈號仍維持在擴張訊號，如果投資者想因應市場不確定性，選擇適度調節漲高獲利的股票，轉向投入基期較低之個股，維持資金布局水位，也不失為一種應對策略。

根據2007年起的回測，單純持有大盤的最大回撤高達58.3%。然而，結合「全天候風控模型」後，模型實測潛在虧損可壓縮至三分之一，全天候模型不僅降低風險，還能把握市場波動中的獲利機會。對比市場常見的RSI（相對強弱指標）來判斷市場超買與反轉，透過量化數據顯示，無論持有1周甚至1季，結果均顯示正報酬，勝率超過五成。這表明，投資人不必因單一技術指標過高而擔心市場會反轉，錯失獲利機會。

從策略面觀察，過去大家熟悉的「穩健型」投資方法，例如「高股息」或「投信持股」因子，近期在市場震盪下表現趨緩，顯示單靠傳統防禦方式已難以全面掌握行情。團隊進一步指出，隨著高股息 ETF 規模持續擴大，資金集中效應加深，也使相關因子在短期內的影響力下降；相對之下，市場更傾向由動能、成長題材與企業基本面來驅動。

永豐金證券表示，在量化團隊近百隻策略中，近期以動能與基本面相關的策略展現出較明顯的Alpha(超額報酬)，與當前盤勢走向相符。短線上可見軋空效應、布林通道突破等動能推力頻繁出現；而在多頭行情中，團隊則認為市場最終仍會回歸企業本質，特別是獲利能力與現金流穩健的公司，更容易成為盤勢長期發展的重要支撐。

