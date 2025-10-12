宏泰人壽贊助微型保險獲得肯定 嘉義縣政府頒發感謝狀

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽贊助微型保險受肯定，嘉義縣長翁章梁(左二)頒發感謝狀，宏泰人壽直營業務部經理吳士頌(右二)代表受獎。宏泰人壽／提供
嘉義縣社會局為感謝各界持續支持嘉義縣社會福利業務及物資銀行，日前與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會共同舉辦「2025嘉義地區慈善公益感恩餐敘」活動，宏泰人壽長期關懷並贊助微型保險予嘉義縣內有需要之民眾，因此受邀參與本次活動並獲頒感謝狀。

嘉義縣政府社會局為感謝各界持續支持嘉義縣社會福利業務及物資銀行，日前與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會共同舉辦主題為「愛心齊聚 美好嘉義」的「2025嘉義地區慈善公益感恩餐敘」活動，邀請熱心公益的善心人士、企業團體及宮廟等捐贈單位出席，對其為嘉義縣所付出的關懷與支持表達感謝之意。

宏泰人壽自2018年開始與嘉義縣政府合作，提供嘉義縣六腳鄉中低收入戶30萬保額的意外險保障，因此受邀參與本次活動，由嘉義縣長翁章梁親自頒發感謝狀，宏泰人壽直營業務部吳士頌經理代表出席受獎。

吳士頌經理表示，宏泰人壽響應政府政策，長期以來持續宣導、推廣微型保險，讓更多經濟弱勢或特定身分族群能夠獲得基本的保險保障。弱勢族群萬一遭遇突發的意外事故，在經濟面所承受的負面衝擊要比一般人感受來得強烈，可能讓原本困頓的生活更為艱難。為了未雨綢繆、讓更多弱勢族群能夠在基本的保險保障下安心生活，宏泰人壽透過地方政府及社福團體的媒合，贊助微型保險，讓弱勢族群的家庭能夠多一重守護。

宏泰人壽所贊助的微型保險以中低收入戶為主要對象，在地方政府及相關社福單位的協助下，符合資格者只要核保成功，即可獲得包含身故及失能保障等保險保障，作為安心生活的基本後盾。

宏泰人壽除了贊助地方政府及社福團體微型保險，也積極進行相關宣導工作。官網設置「金融友善服務專區」揭露微型保險國台語版及手語版的介紹影片，同時也提供微型保險介紹的「金融友善服務」版本，讓閱讀更容易。宏泰人壽將持續傾注資源與人力推動微型保險，以保險無形的力量為經濟弱勢保戶撐起遮風避雨的保護傘，加速社會保險安全網的建構，落實普惠金融的真義。

微型保險 宏泰人壽 地方政府 嘉義

