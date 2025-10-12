川普對中關稅引發美股重挫 國安基金備戰

川普意圖對中加徵關稅，美股10日全面收黑，標普500指數下跌182.6點、2.71%，道瓊指數下跌878.82點、1.9%，那斯達克指數下跌820.2點、3.56%，費城半導體指數下跌432.6點、6.32%，市場擔憂台股於雙十連假後，13日開盤也會重挫；據傳國安基金已做好萬全準備。

市場擔憂美股的暴跌恐在台灣雙十連假後掀起連鎖效應，台股13日開盤將面臨賣壓。據了解，國安基金已密切關注國際情勢發展，並做好萬全準備，必要時不排除於下週一進場護盤，以穩定投資人信心、抑制市場過度恐慌。

國安基金在9日召開第126次例行委員會議，針對近期國內外政經情勢進行充分討論。會後表示，有鑑於「台美對等關稅談判」與美國232條款調查結果尚未定案，後續影響必須審慎因應；同時，國際資金寬鬆導致金融資產上漲、全球債務膨脹、通膨壓力升溫以及地緣政治衝突頻仍，均使國際金融市場充滿不確定性。國安基金強調，將持續執行安定市場任務，妥慎運用有限資源，維護資本市場穩定。

事實上，今年4月7日因川普宣布對等關稅政策，導致股市暴跌，台股單日重挫超過2,000點，4月8日再下跌772點，市場連日陷入恐慌，甚至傳出融資斷頭悲劇，國安基金便從4月9日開始進場護盤，是成立以來第九次進場護盤，直到7月14日國安基金進行第125次例行會議時，更宣布延長護盤任務。

台股今年表現亮眼，年初迄今已上漲超過19%，優於標普500指數上漲11.56%，也與日經225指數指數漲幅相近。國安基金認為，自4月9日以來護盤機制確實發揮穩定市場的效果，有助於緩解關稅這波台股大幅下跌的衝擊。

從過去國安基金進場紀錄顯示，通常在政經動盪或重大危機爆發時出手，最早包括2000年3月政權首次輪替、同年10月網路泡沫危機、2004年三一九槍擊案、2008年全球金融海嘯、2011年歐債危機、2015年人民幣八一一匯改效應、2020年3月因新冠疫情爆發導致有效投資人信心，以及2022年俄烏戰爭與通膨壓力等，都曾觸發國安基金的護盤機制啟動。

法人指出，美中之間的地緣政治衝突升溫，短期內股市震盪難免；不過另一方面因為全球股市近期受惠於AI議題而持續上漲，短期內漲多回調也屬難免，但若以AI發展前景來看仍有成長空間。