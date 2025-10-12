美元定存優利最高衝12% 將來銀行推開業來最具競爭力回饋專案

國銀瞄準10月連假多及年底旅遊旺季，針對外幣需求祭出高利及換匯讓分搶市，純網銀將來銀行推新戶美元存款12％優利，強調本波外匯優惠堪稱開業來最具競爭力回饋專案；凱基銀行主打讓旅行結合理財，限時美元定存最高達年利率6%。

將來銀行本波專案延長到10月底前，新戶開啟將來銀行帳戶將雙享台幣、美元存款12％優利，既有戶加開外幣帳戶也可享年息8％的美元1個月定存優利，每人最多可存1萬美元。不僅如此，只要有將來銀行外幣帳戶，匯入新資金還可享年息6％的美元3個月定存，金額無上限。

將來銀行表示，此時推出美元優惠理由有三：首先，下半年國定假日高達12天，更有四段連續假期，為使國人在旅遊前就能以最實惠價格備妥美元，更特別推出美元匯價最高讓4.5分專案，挑戰市場最優。

凱基銀行表示，旅行不是只有花錢，如何讓旅行和理財結合，可參考凱基銀行推出的限時高利存款活動，提供台幣高利活存、美元高利定存與活存，及換匯優存等多項專案，無論新戶或既有客戶都能參與。