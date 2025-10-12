美元定存優利最高衝12% 將來銀行推開業來最具競爭力回饋專案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國銀瞄準10月連假多及年底旅遊旺季，針對外幣需求祭出高利及換匯讓分搶市。 路透
國銀瞄準10月連假多及年底旅遊旺季，針對外幣需求祭出高利及換匯讓分搶市。 路透

國銀瞄準10月連假多及年底旅遊旺季，針對外幣需求祭出高利及換匯讓分搶市，純網銀將來銀行推新戶美元存款12％優利，強調本波外匯優惠堪稱開業來最具競爭力回饋專案；凱基銀行主打讓旅行結合理財，限時美元定存最高達年利率6%。

將來銀行本波專案延長到10月底前，新戶開啟將來銀行帳戶將雙享台幣、美元存款12％優利，既有戶加開外幣帳戶也可享年息8％的美元1個月定存優利，每人最多可存1萬美元。不僅如此，只要有將來銀行外幣帳戶，匯入新資金還可享年息6％的美元3個月定存，金額無上限。

將來銀行表示，此時推出美元優惠理由有三：首先，下半年國定假日高達12天，更有四段連續假期，為使國人在旅遊前就能以最實惠價格備妥美元，更特別推出美元匯價最高讓4.5分專案，挑戰市場最優。

凱基銀行表示，旅行不是只有花錢，如何讓旅行和理財結合，可參考凱基銀行推出的限時高利存款活動，提供台幣高利活存、美元高利定存與活存，及換匯優存等多項專案，無論新戶或既有客戶都能參與。

凱基銀行 將來銀行 定存

延伸閱讀

屏縣今年1至9月闖紅燈釀8死 警方13日起啟動專案加強取締

年輕人怎麼存錢？22歲大學生靠兩招存百萬 網友熱議「這時期」最易累積財富

專案進口巴西蛋曾爆危機 食藥署出手：殼蛋輸入業者需訂食安自主監測

65歲退休男擁2000萬「有錢有閒卻過著地獄般生活」為長年一習慣所苦

相關新聞

今年前九月壽險傳統保單收入大增 利變型貢獻大

壽險業明年接軌國際會計制度IFRS 17，其中代表未來可逐年釋出利潤的「合約服務邊際」（CSM）成為關鍵指標，壽險業者近...

匯市最前線／台幣30.2~30.8元整理

新台幣連四貶，上周四（9日）收盤貶值1分，貶幅0.03%，以30.545元作收。

六大壽險業者長期獲利指標將達陣

合約服務邊際（CSM）是投資人評估壽險業者長期獲利能力的重要指標，國際財報準則IFRS 17允許回溯過去年度的保單CSM...

10年期信貸競爭白熱化 凱基銀與三家純網銀協助緩解資金壓力

繼凱基銀行及連線（LINE Bank）銀行之後，樂天銀行本月起也加入 「10年期信用貸款」之列，加上將來銀行亦有特定的1...

美元定存優利最高衝12% 將來銀行推開業來最具競爭力回饋專案

國銀瞄準10月連假多及年底旅遊旺季，針對外幣需求祭出高利及換匯讓分搶市，純網銀將來銀行推新戶美元存款12％優利，強調本波...

金管會主委彭金隆將赴立院報告 四大議題受關注

金管會主委彭金隆將於13日在立法院財政委員會會議報告近期業務概況及備詢，預計答詢間將討論外界最關心的四大議題，一是普發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。