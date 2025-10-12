六大壽險業者長期獲利指標將達陣

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

合約服務邊際（CSM）是投資人評估壽險業者長期獲利能力的重要指標，國際財報準則IFRS 17允許回溯過去年度的保單CSM，今年因利變型保單銷售助攻，六大壽險CSM目標合計近3,000億元應有望輕鬆達標，單一業者若回溯過往累計CSM，可能多在1,200億至2,000億元以上。

壽險業者分析，IFRS 17允許回溯過去年度保單計算CSM，前提是必須逐單保存完整資料，否則需採用保險局提供的公允價值法參數估算，但可能導致CSM打折，業界做法不一，部分公司去年開始逐單計算，2023年以前則採用保險局提供的公允價值法參數估計，也有業者回溯到2021年。

壽險業者補充，並非所有保單都能產生CSM，例如儲蓄險和投資型保單若已不再繳費而無費差益，則僅剩死差益可計算。

觀察六大壽險業者數據，國泰人壽表現亮眼，今年上半年以固定利率計算的新契約CSM約465億元、財報CSM採當月利率計算已超過520億元，應可達成今年目標700億元，2024年更達900億元；富邦人壽去年CSM超過600億元，今年目標約500億元。

南山人壽每年CSM目標維持550億至600億元；新光人壽截至6月底已達323億元，全年目標可望超過600億元，台新新光金控曾於法說會透露，新光人壽累積CSM規模可望超過1,800億元，未來釋放率約7％。

壽險業 台新新光金控 保單

延伸閱讀

輝達案北市用新新併反擊 估價師：擊中要害了、新壽恐一毛錢也拿不到

「鏟子超人」救災卻未納保 石崇良允和保險公司研議保單

獨／保險局召全體壽險業者開會 接軌措施有三大新結論

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

相關新聞

今年前九月壽險傳統保單收入大增 利變型貢獻大

壽險業明年接軌國際會計制度IFRS 17，其中代表未來可逐年釋出利潤的「合約服務邊際」（CSM）成為關鍵指標，壽險業者近...

匯市最前線／台幣30.2~30.8元整理

新台幣連四貶，上周四（9日）收盤貶值1分，貶幅0.03%，以30.545元作收。

六大壽險業者長期獲利指標將達陣

合約服務邊際（CSM）是投資人評估壽險業者長期獲利能力的重要指標，國際財報準則IFRS 17允許回溯過去年度的保單CSM...

10年期信貸競爭白熱化 凱基銀與三家純網銀協助緩解資金壓力

繼凱基銀行及連線（LINE Bank）銀行之後，樂天銀行本月起也加入 「10年期信用貸款」之列，加上將來銀行亦有特定的1...

美元定存優利最高衝12% 將來銀行推開業來最具競爭力回饋專案

國銀瞄準10月連假多及年底旅遊旺季，針對外幣需求祭出高利及換匯讓分搶市，純網銀將來銀行推新戶美元存款12％優利，強調本波...

金管會主委彭金隆將赴立院報告 四大議題受關注

金管會主委彭金隆將於13日在立法院財政委員會會議報告近期業務概況及備詢，預計答詢間將討論外界最關心的四大議題，一是普發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。