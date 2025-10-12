六大壽險業者長期獲利指標將達陣

合約服務邊際（CSM）是投資人評估壽險業者長期獲利能力的重要指標，國際財報準則IFRS 17允許回溯過去年度的保單CSM，今年因利變型保單銷售助攻，六大壽險CSM目標合計近3,000億元應有望輕鬆達標，單一業者若回溯過往累計CSM，可能多在1,200億至2,000億元以上。

壽險業者分析，IFRS 17允許回溯過去年度保單計算CSM，前提是必須逐單保存完整資料，否則需採用保險局提供的公允價值法參數估算，但可能導致CSM打折，業界做法不一，部分公司去年開始逐單計算，2023年以前則採用保險局提供的公允價值法參數估計，也有業者回溯到2021年。

壽險業者補充，並非所有保單都能產生CSM，例如儲蓄險和投資型保單若已不再繳費而無費差益，則僅剩死差益可計算。

觀察六大壽險業者數據，國泰人壽表現亮眼，今年上半年以固定利率計算的新契約CSM約465億元、財報CSM採當月利率計算已超過520億元，應可達成今年目標700億元，2024年更達900億元；富邦人壽去年CSM超過600億元，今年目標約500億元。

南山人壽每年CSM目標維持550億至600億元；新光人壽截至6月底已達323億元，全年目標可望超過600億元，台新新光金控曾於法說會透露，新光人壽累積CSM規模可望超過1,800億元，未來釋放率約7％。