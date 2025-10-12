10年期信貸競爭白熱化 凱基銀與三家純網銀協助緩解資金壓力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國內銀行過去信貸市場最長期限多為七年，去年底凱基可說首創推出10年期信貸，還款期多拉長36期，大舉降低客戶每月還款本息。 路透
國內銀行過去信貸市場最長期限多為七年，去年底凱基可說首創推出10年期信貸，還款期多拉長36期，大舉降低客戶每月還款本息。 路透

凱基銀行及連線（LINE Bank）銀行之後，樂天銀行本月起也加入 「10年期信用貸款」之列，加上將來銀行亦有特定的10年期信貸選項，宣告三家純網銀加上凱基為目前市場四家推出10年期信貸的銀行，競爭更趨白熱化。

國內銀行過去信貸市場最長期限多為七年，去年底凱基可說首創推出10年期信貸，還款期多拉長36期，大舉降低客戶每月還款本息。後來純網銀連線也從原先八年跟進到最長十年。

樂天銀行本月推出10年期信用貸款專案，提供更長期、更低月付金的資金解決方案。樂天銀表示，據聯徵中心近幾年統計，同時擁有房貸與信貸的「雙貸族」已達約40萬人，尤其在原物料與人力成本上漲情況下，資金壓力更為明顯。

10年期信用貸款
10年期信用貸款

為協助首購族解決資金問題，樂天銀行推出10年期信貸專案，以貸款金額100萬元、最低年利率2.12%為例，10年期每月月付金約9,255元，僅約7年期信貸的70%，大幅降低月支出壓力，讓民眾在購屋後仍保有資金餘裕。

據了解，另一純網銀將來銀行目前信貸正常為八年，但其實有特定的十年選項可供選擇，未來會逐步成為信貸產品標配。

國銀高層指出，銀行法規定授信期限超過一年而在七年以內者為中期信用；超過七年者為長期信用。

銀行中期放款總餘額不得超過所收定期存款總餘額，意即7年期信貸只能全數以定存資金支應， 因此只要信貸8年期以上即突破中期信用限制，可不再以吸收定存支應，大幅降低資金成本。

凱基銀行 樂天 網銀

延伸閱讀

10年期美債標售符合預期！政府停擺不影響？辣媽：長期停擺衝擊具體化

凱基金控展現藝術人才培育成果 大樓化身音樂廳

誘騙智能障礙者貸款買車 2男領錢花光卻否認…法院認證「惡劣」判刑

台鹽綠能弊案 鴻暉股東兼董事稱二次信貸借錢給陳啓昱

相關新聞

今年前九月壽險傳統保單收入大增 利變型貢獻大

壽險業明年接軌國際會計制度IFRS 17，其中代表未來可逐年釋出利潤的「合約服務邊際」（CSM）成為關鍵指標，壽險業者近...

匯市最前線／台幣30.2~30.8元整理

新台幣連四貶，上周四（9日）收盤貶值1分，貶幅0.03%，以30.545元作收。

六大壽險業者長期獲利指標將達陣

合約服務邊際（CSM）是投資人評估壽險業者長期獲利能力的重要指標，國際財報準則IFRS 17允許回溯過去年度的保單CSM...

10年期信貸競爭白熱化 凱基銀與三家純網銀協助緩解資金壓力

繼凱基銀行及連線（LINE Bank）銀行之後，樂天銀行本月起也加入 「10年期信用貸款」之列，加上將來銀行亦有特定的1...

美元定存優利最高衝12% 將來銀行推開業來最具競爭力回饋專案

國銀瞄準10月連假多及年底旅遊旺季，針對外幣需求祭出高利及換匯讓分搶市，純網銀將來銀行推新戶美元存款12％優利，強調本波...

金管會主委彭金隆將赴立院報告 四大議題受關注

金管會主委彭金隆將於13日在立法院財政委員會會議報告近期業務概況及備詢，預計答詢間將討論外界最關心的四大議題，一是普發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。