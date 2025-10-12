10年期信貸競爭白熱化 凱基銀與三家純網銀協助緩解資金壓力

繼凱基銀行及連線（LINE Bank）銀行之後，樂天銀行本月起也加入 「10年期信用貸款」之列，加上將來銀行亦有特定的10年期信貸選項，宣告三家純網銀加上凱基為目前市場四家推出10年期信貸的銀行，競爭更趨白熱化。

國內銀行過去信貸市場最長期限多為七年，去年底凱基可說首創推出10年期信貸，還款期多拉長36期，大舉降低客戶每月還款本息。後來純網銀連線也從原先八年跟進到最長十年。

樂天銀行本月推出10年期信用貸款專案，提供更長期、更低月付金的資金解決方案。樂天銀表示，據聯徵中心近幾年統計，同時擁有房貸與信貸的「雙貸族」已達約40萬人，尤其在原物料與人力成本上漲情況下，資金壓力更為明顯。

10年期信用貸款

為協助首購族解決資金問題，樂天銀行推出10年期信貸專案，以貸款金額100萬元、最低年利率2.12%為例，10年期每月月付金約9,255元，僅約7年期信貸的70%，大幅降低月支出壓力，讓民眾在購屋後仍保有資金餘裕。

據了解，另一純網銀將來銀行目前信貸正常為八年，但其實有特定的十年選項可供選擇，未來會逐步成為信貸產品標配。

國銀高層指出，銀行法規定授信期限超過一年而在七年以內者為中期信用；超過七年者為長期信用。

銀行中期放款總餘額不得超過所收定期存款總餘額，意即7年期信貸只能全數以定存資金支應， 因此只要信貸8年期以上即突破中期信用限制，可不再以吸收定存支應，大幅降低資金成本。