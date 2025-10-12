今年前九月壽險傳統保單收入大增 利變型貢獻大

壽險業明年接軌國際會計制度IFRS 17，其中代表未來可逐年釋出利潤的「合約服務邊際」（CSM）成為關鍵指標，壽險業者近期多力拚高CSM保障型保單銷售，綜觀五大壽險業者統計，今年前九月傳統型保單新契約保費銷售多較去年同期成長一、兩成以上，甚至六成，主要由利變型保單貢獻。

壽險業者力拚傳統型保單銷售，國泰人壽指出，今年前九月傳統型保單年成長達59%，其中又以傳統型利變壽險保費成長98％最多；新光人壽前九月傳統型保單新契約保費收入約428億元，亦有37%年成長率；台灣人壽傳統型新契約保費年成長逾二成；凱基人壽年成長11％，新契約保費425.5億元；南山人壽也有年成長6％。

進一步觀察今年推出的傳統型保單前九月銷售情形，國壽指出，銷售最佳的是定期給付型的「萬美利」利變型美元終身壽險，新契約保費收入約305億元；新壽表示，新契約保費最高的傳統型保單是定期給付型的「美傳家」外幣利變型終身壽險，新契約保費約142億元。

壽險業前九月傳統型保單銷售情形

台壽指出，最受歡迎的是「旺美勝」系列美元利變型保單，貢獻保費約70億元；凱基人壽表示，利變型仍最受保戶青睞，約占整體傳統型保費八成；南山人壽指出，近期剛推出的「美利保倍3」利變型終身壽險也獲得熱烈迴響。

壽險業者分析，利變型壽險成為主要保費貢獻來源主因有三，一是有宣告利率回饋機制，若為美元利變型保單，今年最高宣告利率都有4.25％起跳，二是主要訴求身故保障，有利資產傳承，三是美元匯率下滑與預期降息因素，讓市場對美元計價保單接受度更高。

相較於利變型壽險高成長率，健康險商品銷售不如預期，壽險公會統計，今年前八月合計保險收入與負債項下健康險新契約保費收入約209.16億元，較去年同期321.3億元減少9.7％；傷害險新契約保費收入約108.57億元，年成長9.3％，不過因為保費貢獻額度較小，壽險業者仍將主力放在利變型保單。