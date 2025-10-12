金管會主委彭金隆將赴立院報告 四大議題受關注

金管會主委彭金隆將於13日在立法院財政委員會會議報告近期業務概況及備詢，預計答詢間將討論外界最關心的四大議題，一是普發現金政策，二是輝達進駐北士科議題，三是保險業是否有足夠資本能順利接軌新一代清償能力制度，四是虛擬資產服務法草案與穩定幣發行業務的進度。

首先，民眾最關注的是普發現金政策的最新進度。若立法院於17日三讀通過特別條例，普發現金的行政協調就進入最後階段，而金管會主管的金融機構包含各銀行與中華郵政等，預料可能會在政策執行中扮演關鍵角色，協助以最短時間將現金發放到民眾帳戶。

其次是輝達（NVIDIA）進駐新壽位於北士科的商業合作案，與台北市政府三方談不攏而陷入僵局。根據新壽與北市府合約，以及保險法第146-2條規定，保險業對不動產之投資，以所投資不動產即時利用並有收益者為限，意即新壽需依照規定在時限內進行開發，以增加租金收益。

第三，今年匯率市場波動較大，明年保險業即將接軌新一代清償能力制度（ICS）的進度，也是外界關切的重點。ICS制度將取代現行RBC（資本適足率）制度，對壽險業資本結構與風險管理要求更高，這也意味壽險業者的增資壓力將更大。金管會保險局預計在10月中旬說明接軌ICS的過渡措施細節，協助業者平順銜接新制。金管會後續如何協助業者順利接軌，而不影響金融市場穩定性，將備受關注。

第四則是虛擬資產服務法草案與穩定幣發行業務的推進。該草案主要是建立虛擬資產服務業（VASP）的監管制度，並保障投資人權益。其中，外界最關注的，是穩定幣規範。彭金隆日前提及，若未來有穩定幣發行業務，金融機構會是首波可發行的業者。市場也期待立法院本會期是否有機會進入審查該草案的環節。