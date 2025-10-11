因「新新併」解約T17、T18法理難行？北市法務局長嗆：我也是律師

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與法務局局長連堂凱（左二）回應北士科議題。報系資料照
北市府擬以「新新併」為由與新壽解約T17、18，但網路上有法界人士認為「法理上難行」對此，北市法務局長連堂凱指出，他也曾任執業律師，法務局都知悉法律，如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，這是合約明文規定。

台新金合併新光金之後，明年元旦，預計原新光金旗下的新光人壽與台新金旗下的台新人壽將合併，新壽為消滅公司、台新壽為存續公司，將更名為「新光人壽」。

針對新壽在士林科技園區T17、T18地上權案的合約問題，連堂凱表示，根據合約規定（第4.2.1條），如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」存續公司才能繼受地上權。北市府本來就因為這個合約規定而有換約的同意權，外界不應混淆事實，以訛傳訛，對承辦法律業務的基層公務員並不公平。

連堂凱指出，新壽公司未取得市府書面同意讓存續公司繼受契約權利，依契約規定（第9.1.2.15條），可以「可歸責於新壽事由」終止契約，收回T17、T18土地。新壽標下T17、T18兩塊地至今，開發進度嚴重落後，土地仍是空地一片，市府會堅守合約，確保士林科技園區的土地能盡快開發，落實其產業發展的目標。

對於有律師以「公司法第75條消滅公司權利、義務由存續公司承受」為由，批評北市府，連堂凱說「本人也曾任執業律師」法務局同仁也都知悉相關法律，且律師臉書貼文下方留言也有網友提醒，市府與新壽公司合約約定，甲方(市府)就乙方消滅後存續公司是否可繼受契約權利，契約約定市府有可否之權利，存續公司本應承受該契約義務。公務人員依法行政，依約審查、個案判斷，絕非橡皮圖章，且盼外界勿以訛傳訛。

另外，連堂凱表示，外界有心人士提出「市府政策反覆、嚇跑外資」，其實市府與新壽公司間其他案件，如「南港經貿地上權案」完成並已進入營運階段，市府府已請新壽公司可依約來文取得本府同意。

連堂凱也說，「南港轉運站BOT案」因該案工程進度落後，請新壽公司向北市府說明釐清合併後如何改善工程進度，市府再審酌是否同意。市府就每一獨立案件依約審查，何來政策反覆？

