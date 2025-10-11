快訊

金價突破4,000美元後還會漲嗎？國銀這樣分析

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
美國總統川普宣布對中國加徵關稅，市場避險情緒升溫，10日金價上漲超過1%，每盎司來到4,018.4美元。記者曾吉松／攝影
美國總統川普宣布對中國加徵關稅，市場避險情緒升溫，10日金價上漲超過1%，每盎司來到4,018.4美元。記者曾吉松／攝影

美國總統川普宣布對中國加徵關稅，市場避險情緒升溫，10日金價上漲超過1%，每盎司來到4,018.4美元，持續在4,000美元以上高位。國銀認為，在全球政策不確定性增加、地緣政治緊張及各國主要央行持續增持黃金等因素下，金價的上升週期尚未結束。

外銀分析指出，黃金仍是關鍵的對沖工具，特別是美國政府停擺或地緣政治緊張期間，展現出高度韌性。在全球政策不確定性上升、各國央行持續買進的結構性需求下，黃金可望延續強勢。需留意的是，技術指標顯示金價已呈超買狀態，短線波動可能加劇。

國泰世華銀行分析，主要央行持續增持黃金，加上主要國家債務問題與地緣風險反覆，加深市場對避險資產的需求。隨著聯準會重啟降息、貨幣政策再度寬鬆，金價及金礦股仍有上行空間，金價突破4,000美元關卡後，上升週期尚未結束。

金價 央行

