她沒生小孩 細心顧婆婆卻拿嘸遺產…專家：法律根本叫媳婦不用盡孝

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
現在社會很多人沒生小孩，可能是不婚不生，可能結婚不生，也可能是不孕症。資深地政士表示，不論是哪一種，當長輩過世留有遺產時，沒小孩會有很多繼承問題，尤其是女生，可能辛苦照顧公婆一輩子，結果一毛錢也分不到。

新北有位太太就是如此。正業地政士事務所所長鄭文在表示，這位太太的先生，排行老大，有二位弟弟。先生的父親很多年前就過世了，因為是長媳，就由這位太太長年照顧婆婆，克盡孝道。

日前這位太太的婆婆也往生了，留下2間房子及一些銀行存款。沒多久，事務所接到老三來電，希望事務所協助辦理繼承登記，老三並表示，希望一人獨得所有遺產。

事務所覺得很奇怪，不是有三兄弟嗎？怎麼可能一人獨得。經詢問，原來老大、老二多年前都先後離世，老三認為三兄弟只剩他一人，媽媽的遺產當然應該全部歸他所有。

事務所進一步了解，老大沒有小孩，只剩下太太，也就是照顧媽媽的長媳。老二的太太也還在世，並育有1個小孩。

依照民法第1138條規定，遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。

依此順序，老大因為沒有小孩，而且比母親早逝，所以母親遺產繼承部分，分別由老二的小孩，以及老三繼承取得。

老二的部分，老二有小孩及配偶，他的配偶沒有繼承權，媽媽遺產繼承權由他的小孩代位繼承。

由於老三堅持要繼承母親所有的遺產，而老二有小孩可以得到民法應繼分的保障，最終這位婆婆的遺產，就由老二的兒子，以及仍然在世的老三繼承。老大的太太雖然長期照顧婆婆，但是長媳沒有繼承權，無法分配婆婆任何遺產。

鄭文在表示，這位長媳在婆婆生病期間，負擔起照顧婆婆的責任，先生過世後也持續照顧，但因沒有子嗣，無法參與繼承，最終沒有得到任何遺產，真是情何以堪。

他表示，這樣的法條對於不能生育的夫妻似乎是一種懲罰，也預告沒有小孩的媳婦們，如果老公比公婆先往生，對於夫家的公婆可以不聞不問，不用盡孝，因為做再多，到頭來還是一場空，無法繼承公婆的遺產。

鄭文在表示，法律沒規定，不過公婆對於這位沒有子嗣的孝順媳婦，仍可給予適當的保障，透過生前贈與、遺囑或是信託等方式，將財產或是身後遺產適時給予媳婦保障，讓媳婦孝心得到報償。

